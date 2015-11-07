نیاز فضای مجازی به استراتژی کلان/ محتوای سایبری متولی ندارد

سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه هم اکنون هر کشوری متناسب با فرهنگ و سیاست های خود ساختار مشخص و کلانی برای فضای مجازی دارد، اظهار داشت: ما نیز در کشور نیازمند ساختار مناسب و نقشه راه در حوزه فضای سایبری هستیم.

وی افزود: در حوزه فضای مجازی کسانی که در کشور مسئولیت دارند، هنوز به تفاهمی که بتوانند ساختاری یکپارچه برای فضای سایبری داشته باشند، نرسیده اند.

سردار جلالی با اشاره به ابعاد مختلف فضای سایبری که سبب شده دستگاه های مختلف مرتبط با نقش و برنامه های خود به آن بپردازند، ادامه داد: برای مثال در بـُعد فرهنگی فضای سایبری، دستگاه فرهنگی نقش‌آفرینی می کند و در بـُعد امنیتی و دفاعی دستگاه های مرتبط با این بخش فعال هستند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه اقدامات دستگاه دفاعی در حوزه سایبر در سازمان پدافند غیرعامل تجمیع شده است، تصریح کرد: اما اینکه فعالیت سایر دستگاه ها در حوزه سایبر بخواهد با هم تجمیع شود، تاکنون مورد بحث نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه باید مؤلفه های اساسی حوزه مجازی را شناسایی کنیم، ادامه داد: مؤلفه‌های اساسی فضای مجازی باید بین دستگاه‌های حاکمیتی تعیین نقش شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به مقوله تولید محتوا در فضای سایبری که ساختار مشخصی ندارد، اضافه کرد: باید برای تولید محتوا ساختار داشته باشیم و استراتژی آن را تنظیم کنیم.

سردار جلالی این موضوع را یک ضرورت جدی برشمرد و تاکید کرد: هم اکنون در بخش تولید محتوای فضای سایبری در کشور متولی وجود ندارد و هر دستگاهی متناسب با نیازهای خود در حال تولید محتوا است؛ در این راستا باید نقشه راه فضای مجازی برای فعالیت‌های دستگاه های مختلف تعیین نقش کند.