۳۴ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی لرستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز دارایی نژاد صبح پنج شنبه در دیدار فعالان بخش خصوصی لرستان با مدیر بانک صنعت و معدن خرم‌آباد اظهار داشت: خوشبختانه در سال‌های اخیر از نظر محدودیت اعتبار وضعیت بهتری پیدا کرده‌ایم و حدود اختیاراتمان در استان بیشتر شده است.

وی افزود: تاسیس معاونت صنایع کوچک در این بانک نویدبخش ارائه‌ خدمات تازه‌ای به فعالان اقتصادی است.

مدیر بانک صنعت و معدن مرکز لرستان از افتتاح بخش ارزی بانک صنعت و معدن تا پایان سالجاری خبر داد و عنوان کرد: با توجه به برطرف شدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی خدمات مناسبی در این حوزه ارائه خواهیم داد.

دارایی نژاد همچنین با اشاره به تسهیلات خرید دِین بانک مرکزی اشاره کرد و تصریح کرد: این تسهیلات به منظور فروش کالاهای تولید شده‌ داخلی از طریق خرید دِین در اختیار بانک صنعت و معدن قرار می‌گیرد که کمک خوبی به تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برای عموم مردم هم تسهیلاتی با نرخ بهره‌ کمتر در این بانک در نظر گرفته شده است، گفت: انتظار داریم گردش مالی فعالان اقتصادی استان نزد این بانک باشد تا به پشتوانه‌ آن ما هم بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری در اختیار مشتریان‌مان قرار دهیم.

مدیر بانک صنعت و معدن مرکز لرستان با تاکید بر اینکه بانک صنعت و معدن یک بانک توسعه‌ای و تخصصی است، بیان داشت: هدف در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری ارائه‌ خدمات با حداقل هزینه به مشتریان است.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی پل ارتباطی ما با بخش خصوصی محسوب می‌شود، افزود: پرداخت بانک صنعت و معدن استان لرستان در سال گذشته حدود ۳۴ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سایر بانک‌ها رقم قابل توجهی است.