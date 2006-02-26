آقازاده: در مورد طرح روسيه توافق كلي وجود دارد / كرينكو : روسيه در خصوص انرژي هسته اي ايران موضعي اصولي دارد

به گزارش خبرنگار "مهر"، اين مطلب را رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه در كنفرانس مشترك خبري با رضا آقازاه رييس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.

رضا آقازاده نيز در اين كنفرانس خبري اظهار داشت: ادامه مذاكرات ايران و روسيه در خصوص طرح اين كشور در يكي دو روز آينده در مسكو برگزارمي شود .



وي با تاكيد بر اينكه دو كشور از روند مذاكرات راضي هستند گفت : ايران و روسيه طي ديروز و امروز مذاكرات مفصلي درباره پيشنهاد روسيه برگزار كردند .



رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان با تاكيد بر اينكه اين پيشنهاد بعلاوه مجموعه اي از عوامل ديگر ديده مي شود خاطر نشان كرد: مذاكرات از ديروز از پيشرفت مناسبي برخوردار بوده و دو كشور در خصوص تاسيس شركت مشترك توافق اصولي داشتند .



آقازاده تصريح كرد: ايجاد شركتي مشترك لوازم گوناگوني دارد كه بحث هاي آن صورت خواهد گرفت .



وي با اشاره به اينكه اين بحثها تنها مربوط به ايجاد يك شركت نيست، گفت : عوامل ديگري از جمله مسائل سياسي وجود دارد كه بايد همه آنها بصورت يك مجموعه مورد بحت قرار گيرد .



آقازاده تاكيد كرد: با روندي كه مذاكرات دنبال مي شود، مي توانيم به راه حل مناسبي براي اجلاس آينده برسيم .



وي در ادامه از تلاش روسيه قدرداني كرد و گفت : تحرك روسيه براي برداشتن قدم موثر در جامعه جهاني قابل تقدير است .



سرگئي كرينكو نيز در اين كنفرانس خبري درپاسخ به اين سوال كه در صورت تداوم تحقيقات هسته‌ اي ايران آيا روسيه از ارجاع پرونده‌ اين ايران به شوراي امنيت حمايت مي كند گفت: روسيه در خصوص انرژي هسته اي ايران موضعي اصولي دارد .



وي افزود: موضع اصولي روسيه در رابطه با مسئله‌ هسته اي ايران دو وجه دارد اول اينكه هر كشوري از جمله ايران براي توسعه انرژي هسته اي حق مسلم دارد و دوم اينكه جامعه بين الملل حق دارد تا تضمين هاي جدي براي عدم گسترش تسليحات هسته اي از كشور ها بگيرد

كرينكو با بيان اينكه درعرصه فن ‌آوري هسته اي براي تبديل اين فن‌ آوري از مسالمت ‌آميز به تسليحاتي، چند قدم فاصله است، گفت : اولين راه براي اين منظور غني ‌سازي و راه ديگر بازيافت سوخت هسته اي است و اگر درخصوص اين دو عنصر تضمين كامل بدهيم مشكل مربوط به اين دو مسئله حل شده است.

وي از توافق اصولي براي تكميل نيروگاه اتمي بوشهر با آقازاده خبر داد و با اشاره به امضاي موافقتنامه‌ سال گذشته در ارتباط با بازگرداني سوخت مستعمل نيروگاه اتمي بوشهر به روسيه، افزود: در اين خصوص مشكلي وجود ندارد كه بتواند از اتمام پروژه ممانعت به عمل آورد ضمن آن كه تمامي نگراني‌ها در اين خصوص برطرف شده است .

كرينكو با بيان اين كه مشكلي براي اتمام و راه‌اندازي نيروگاه بوشهر وجود ندارد ادامه داد: اقدامات فني براي راه‌اندازي نيروگاه بوشهر بايد با جديت انجام شود.

وي از اعلامتاريخ دقيق ارسال سوخت هسته اي به ايران خودد داري كرد و با بيان اينكه ارسال سوخت نيروگاه اتمي بوشهر به راه اندازي آن مربوط نيست گفت براي ارسال سوخت هيچ مشكلي وجود ندارد و با توجه به چرخه‌ فن‌آوري راه‌اندازي نيروگاه، سوخت آن نيز تامين خواهد شد و اين مسئله موجب تاخير در راه‌اندازي نيروگاه نخواهد بود

كرينكو افزود: ارسال سوخت هسته اي به هيچ وجه در كار راه اندازي نيروگاه بوشهر نقشي نخواهد داشت و اين بحث، بحثي فني است.

رييس آزانس اتمي روسيه اقدامات ساختماني، مونتاژ، تنظيم و راه‌اندازي را از اقدامات آتي در نيروگاه بوشهر برشمرد و گفت : طرح احداث اين نيروگاه منحصر به فرد است و تاكنون هيچ شركت و كشوري چنين كاري نكرده بود.

وي با اشاره به اينكه براي ساخت نيروگاه بوشهر بايد روي كارهاي قبلي فن‌اوري خود را پياده مي‌كرديم، گفت: ‌با اين وجود حجم كار انجام شده با مقررات فني كاملا تطابق دارد.