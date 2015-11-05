انهدام باند اشرار مسلح و کشف ۳۲۰ کیلوگرم موادمخدر در نهبندان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس خراسان جنوبی سردار خلیل واعظی در رابطه با این خبر گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده گروهی از اشرار مسلح و سوداگران مرگ با ایجاد تشکیلات باندی به سرکردگی (ع . ر ) در منطقه فعالیت و اقدام به جا به جایی مواد مخدر صنعتی می کردند.

وی افزود: با اقدامات فنی و پلیسی، اعضای این باند شناسایی شدند و با کسب اخبار به دست آمده مشخص شد شب گذشته اعضای این باند قصد دارند محوله بزرگ مواد مخدر صنعتی را با یک دستگاه خودروی سمند به مرکز کشور منتقل کنند.

سردار واعظی ادامه داد: با تشکیل تیم های عملیاتی پلیس نهبندان دستگیری اشرار مسلح و سوداگران مرگ پیگیری شد که مأموران خودروی سمند را با دو سرنشین درابتدای حوزه استحفاظی نهبندان مشاهده کردند که با علائم هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست دادند.

وی گفت: راننده خودرو به هشدار مأموران توجهی نکرده و با تیراندازی به سمت مأموران قصد متواری شدن داشت که با حجم سنگین آتش پلیس خودرو متوقف شد و سرنشینان خودرو به صورت پیاده به سمت ارتفاعات متواری شدند.

وی با اشاره به برنامه ریزی دقیق و عملیات منسجم پلیس، بیان داشت: با ردزنی مأموران، اشرار مسلح درحالی که خود را بین درختان گز مخفی کرده بودند با عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیس دستگیر شدند که در بازرسی از آنان دو دستگاه گوشی تلفن همراه و یک قبضه سلاح مسلسل دستی کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: در بازرسی از خودروی توقیف شده ۱۱۴کیلو گرم هروئین فشرده و ۹کیلوگرم تریاک کشف شد.

سردار واعظی تصریح کرد: در چند روز گذشته نیز از اعضای این باند در درگیری مسلحانه شهرستان نهبندان ۴۹ کیلوگرم هروئین فشرده، ۱۵۸ کیلوگرم تریاک و مقادیری سلاح سبک و نیمه سنگین کشف شده بود که اشرار مسلح با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار شده بودند.

وی بیان کرد: با دستگیری اعضای این باند و کشف مواد مخدر (ع . ر ) سرکرده باند اشرار مسلح و یکی دیگر از اعضای باند توسط پلیس امنیت عمومی خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند دستگیر و این باند مسلح متلاشی شد.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند تأکید کرد: مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و انهدام باندهای بزرگ وارد کننده موادمخدر در دستور کار پلیس بوده و نیروی انتظامی در راه مبارزه با این بلای خانمان سوز از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد.