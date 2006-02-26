تقاضاي افزايش 50 درصدي هزينه هاي جاري مجلس/ كاهش 5 هزار ميليارد توماني اعتبار طرح هاي عمراني سال 85

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي همچنان بر تصميم خود مبني بر كاهش 79 هزار ميليارد ريالي هزينه هاي عمراني و جاري نسبت به لايحه پيشنهادي دولت براي سال 1385 اصرار دارد.

در همين حال، برخي از اعضاي سرشناس كميسيون تلفيق، در جلسه اخير اين كميسيون، تقاضاي افزايش 50 درصدي هزينه هاي جاري مجلس شوراي اسلامي را به طور جدي مطرح كردند.

گرچه اين پيشنهاد برخي از اعضاي كميسيون تلفيق با اعتراض شديد نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي روبرو شد و در نهايت، كميسيون با دو سوم راي منفي، پيشنهاد فوق را رد كرد و اعتبار مربوط به هزينه هاي جاري مجلس به رقم پيشنهادي دولت بازگشت.

اين گزارش حاكيست: سپس بحث افزايش هزينه هاي عمراني مجلس در كميسيون تلفيق مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميم گيري شد كه 27 ميليارد تومان به اين رديف بودجه اي اضافه شود. به عبارت ديگر مجلس براي طرح احداث اسكله فلزي خود اين تصميم را گرفت.

اين درحالي است كه كميسيون تلفيق مجلس 5 هزار ميليارد تومان هزينه هاي عمراني نسبت به لايحه پيشنهادي دولت براي سال 1385 را از بخش هايي همچون مربوط به تكميل احداث بيمارستان، مدرسه، آب و راه روستايي، سد و برق كاست.

برخي از كارشناسان معتقدند كه تصميم كميسيون تلفيق براي افزايش هزينه هاي عمراني به منظور احداث اسكله فلزي مجلس، موجب افزايش توقع در ادارات دولتي شده و در نهايت افزايش هزينه هاي جاري دولت را در پي خواهد داشت.