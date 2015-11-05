۹۶۰ هزار نفر کار نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورعلی مطلق روز پنجشنبه در جمع اعضای ستاد انتخابات کشور و فرمانداران و بخشداران استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در استانداری خراسان رضوی گفت: به هر میزان عوامل اجرایی انتخابات کشور تسلط به قانون داشته باشند در شرایط بهتری می‌توانند از حق‌وحقوق انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان دفاع کنند.

وی خاطرنشان کرد: تأکید مقام معظم رهبری مبنی برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی و سالم و اخلاق و قانون‌مدار نیازمند مسلط بودن عوامل اجرایی به قانون دارد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به اینکه ستاد انتخابات کشور تا روز اخذ رأی آموزش‌های حوزه‌های نظارتی و اجرایی را ادامه خواهد داد، تصریح کرد: بعد از برگزاری این همایش سراسر توجیهی آموزشی در سراسر کشور دیداری با مقام معظم رهبری نیز خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان متولیان برگزارکنندگان انتخابات تلاش دارند تا با تمام گروه‌ها و سلایق مختلف قبل، حین و بعد از انتخابات یک ارتباط قانونمند و شفاف داشته باشند.

وی برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی از طریق آشنایی فعالان ستادهای اجرایی با قوانین را در دستور کار دانست و ادامه داد: به همین منظور ششمین دوره این همایش توجیهی -آموزشی برای استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در مشهد برگزار شد.

پورعلی مطلق با اشاره به اینکه آموزش قوانین، مقررات و آیین نامه ها به دست اندرکاران برگزاری انتخابات ضروری است ادامه داد در پنج استان دیگز نیز این همایش برای آشنایی ستادهای اجرایی انتخابات با مباحق حقوقی و امنیتی مربوطه برگزار خواهد شد.