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۱۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

مدیرکل انتخابات وزارت کشور:

۹۶۰ هزار نفر کار نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند

۹۶۰ هزار نفر کار نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند

مشهد- مدیرکل انتخابات وزارت کشور گفت: سیاست‌های ستاد انتخابات مبتنی بر تسلط ۹۶۰ هزار عوامل اجرایی این دوره از انتخابات به قانون است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورعلی مطلق روز پنجشنبه در جمع اعضای ستاد انتخابات کشور و فرمانداران و بخشداران استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در استانداری خراسان رضوی گفت: به هر میزان عوامل اجرایی انتخابات کشور تسلط به قانون داشته باشند در شرایط بهتری می‌توانند از حق‌وحقوق انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان دفاع کنند.

وی خاطرنشان کرد: تأکید مقام معظم رهبری مبنی برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی و سالم و اخلاق و قانون‌مدار نیازمند مسلط بودن عوامل اجرایی به قانون دارد.

مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به اینکه ستاد انتخابات کشور تا روز اخذ رأی آموزش‌های حوزه‌های نظارتی و اجرایی را ادامه خواهد داد، تصریح کرد: بعد از برگزاری این همایش سراسر توجیهی آموزشی در سراسر کشور دیداری با مقام معظم رهبری نیز خواهیم داشت.

وی تأکید کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان متولیان برگزارکنندگان انتخابات تلاش دارند تا با تمام گروه‌ها و سلایق مختلف قبل، حین و بعد از انتخابات یک ارتباط قانونمند و شفاف داشته باشند.

وی برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی از طریق آشنایی فعالان ستادهای اجرایی با قوانین را در دستور کار دانست و ادامه داد: به همین منظور ششمین دوره این همایش توجیهی -آموزشی برای استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در مشهد برگزار شد.

پورعلی مطلق با اشاره به اینکه آموزش قوانین، مقررات و آیین نامه ها به دست اندرکاران برگزاری انتخابات ضروری است ادامه داد در پنج استان دیگز نیز این همایش برای آشنایی ستادهای اجرایی انتخابات با مباحق حقوقی و امنیتی مربوطه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2958757

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