معاون سازمان مديريت در گفتگو با"مهر":پرداخت عيدي كارمندان دولت براي اجرا به استان ها ابلاغ شد

پرداخت عيدي و حقوق و مزاياي پايان سال كارمندان و بازنشستگان دولت طي بخشنامه اي كه به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده، به كليه استان هاي كشور براي اجرا ابلاغ شد.