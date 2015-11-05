به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب مظاهری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با عنوان واقعیت های اقتصادی کشور در پاسخ به این سؤال که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: به نظر من بانک مرکزی در این خصوص مقاومت ندارد اما از اینکه نرخ سود بانکی در بازار عدد فعلی باشد نگران است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت باید این نرخ را پایین بیاورد و فاصله آن را با نرخ سود بازار کاهش دهد، ادامه داد: بانک مرکزی باید با عواملی که باعث افزایش نرخ سود می شود برخورد کند که یکی از این عوامل فعالیت مؤسسات غیرمجاز است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از کارهای جدی که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که با این مؤسسات بطور جدی برخورد کند، افزود: یکی دیگر از عوامل فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار ناشی از تورم و بدهی های دولت است.

مظاهری با بیان اینکه بانک باید معوقات خود را از دولت وصول کند گفت: اکنون بانک نمی تواند طلب خود را از دولت در سرفصل معوقات بگیرد بنابراین بانکها نیز نمی توانند اعتباری بدهند.

وی با بیان اینکه باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم به اضافه دو سه درصد حاشیه ها تعیین شود افزود: بانک مرکزی نیز در درجه نخست با هماهنگی بانکها و قوه نظارتی مؤسسات مالی و اعتباری مجاز را وادار کند که این نرخ سود را رعایت کنند.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی گفت: اکنون مؤسسات غیرمجاز تعداد شعب خود را زیاد می کنند که باید با آنها برخورد شود و به غیر از آن سپرده گذاری های خود را افزایش می دهند که بانک مرکزی می تواند جلوی رشد این مؤسسات را بگیرد.

وی با بیان اینکه قبول دارم که دولت پول ندارد تا بدهی های خود را پرداخت کند، افزود: پرداخت نکردن بدهی دولت به بانکها تنها نداشتن پول نیست و باید در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود چرا که ادامه این روند باعث می شود بنگاههای بزرگ و کوچک به سمت کم رونق شدن بروند بطوریکه اکنون برخی از این بنگاهها تعطیل شده اند.

مظاهری ادامه داد: اینکه دولت به چه روشی حداقل بخشی از بدهی های خود را بپردازد بحث دیگری است اما باید اقداماتی انجام دهد بویژه که اکنون مجلس آمادگی دارد از دولت حمایت کند و شرایط برای فعالیت دولت مناسب است و تحریمها نیز برداشته می شود. هر چند دولت منابعش محدود است اما بدهی اش خیلی سنگین است و باید فکری برای پرداخت آن کند.

وی با بیان اینکه ارقام بدهی دولت بسیار نگران کننده است، افزود: اکنون روند کار طوری است که آن مقدار از بدهیها که پرداخت می شود کمتر از آن مقداری است که دولت دوباره بدهکار می شود.

مظاهری ادامه داد: البته بخش بسیار بزرگی از این بدهیها ارثیه دولت قبل است که با کم درایتی و یا ندانم کاری بهره برداری سیاسی خود را کرده و زحمت اقتصادی آن را به گردن دولت فعلی انداخته است.

ایین کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اکنون تسویه این مقدار بدهی کار بسیار سختی است اما سختی آن دلیل بر عدم انجامش نیست و باید در این خصوص فکر جدی کند و اگر اقدام نکند شرایط رکود ما را به جایی می رساند که وضع بدتر شود.

وی افزود: اگر قرار است تسلیم شویم، همانگونه که اکنون تسلیم شده ایم و بانک مرکزی برای حل مشکل منابع تزریق کند، با یک ورشکستگی بزرگ و سقوط شرکتهای بزرگ مواجه خواهیم شد. تا به امروز برخی از بنگاههای اقتصادی توانسته اند مقاومت کنند اما تداوم این وضع باعث صدمات زیادی می شود.

مظاهری افزود: اکنون توافقاتی (در بحث تحریمها) صورت گرفته است و امیدی برای برداشته شدن و یا کاهش تحریمها وجود دارد که حداقل آثار روانی آنرا می بینیم که در واقع فرصت مناسبی برای اقدام دولت است به ویژه که برداشتن تحریمها هزینه صادرات کالا را کاهش می دهد.

وی افزود: امروز دولت به این جمع بندی رسیده است که برای رفع رکود تصمیماتی اتخاذ کند و از جمله آن طرحهای کوتاه مدت است که با کاهش نرخ سود به دنبال اجرای آن هستیم.

همچنین در این برنامه حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی گفت: بدون کاهش نرخ سود امکان خروج از رکود وجود ندارد و با این نرخ سود فعلی خروج از رکود امکان پذیر نیست.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره واقعیت اقتصاد کشور به کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: دولت باید این نرخ را کاهش بدهد در غیر این صورت امکان خروج از رکود وجود ندارد و بدون کاهش نرخ سود امکان ندارد تورم کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: شرایط ما اکنون عادی نیست و نمی توانیم منتظر بازار بمانیم که بازار نرخ سود را تنظیم کند به ویژه که مردم توان خریدشان کاهش پیدا کرده است و در اقتصاد تقاضایی وجود ندارد. البته وضعیت بانکها نیز بسیار دشوار شده است و بانک مرکزی بیش از این نمی تواند به آنها فشار بیاورد به ویژه که قیمت دارایی بانکها نیز کاهش پیدا کرده است.

عبده تبریزی با بیان اینکه اکنون دولت امکان پرداخت بدهی خود به بانکها را ندارد، افزود: دولت نمی تواند بدهی خود را به بانکها بپردازد اما باید در این خصوص تصمیم قاطعی اتخاذ شود.

عضور شورایعالی بورس گفت: دولت باید نرخ را کاهش و با تورم یکسان کند و در واقع شورای پول و اعتبار باید این کار را انجام دهد و اگر نرخ سود اصلاح نشود بورس نیز صدمه می بیند. در شرایط فعلی حساب بانکها ۴۳ درصد نسبت به گذشته (سال گذشته) قرمز شده است و در واقع بانکها به بانک مرکزی بدهکار شده اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل اصلی در رکود است، گفت: خانواده ها از نظر مالی ضعیفتر شده اند هزینه ها کمتر شده است و دولت با پرداخت وام کمک می کند که مردم به صورت قسطی بخرند و کارخانه ها از این طریق رونق پیدا کند. این در شرایطی است که بانک سرمایه در گردش ندارند چون اعتبارهای قبلی را نمی تواند پس بگیرد.

عبده تبریزی با بیان اینکه دولت باید بدهی های خود را به بانکها پرداخت کند گفت: در این خصوص باید بلافاصله برنامه ریزی کند. در واقع میراث دولت قبلی در این خصوص کم نیست و دولت ۴۰ تا۵۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکتها، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد به بانکها و ۲۰۰ هزار میلیارد نیز به صندوقهای بازنشستگی بدهکار است.

وی ادامه داد: این رقم دو برابر بودجه کشور است که باید دولت تمهیداتی بیاندیشد. دولت باید ابتدا بدهی خود را به بانکها بپردازد که با این نرخ سود ۲۵ درصدی امکانپذیر نیست. اگر دولت هر چه زودتر نرخ سود را کاهش بدهد امکان خروج از رکود نیز بیشتر می شود.