واکنش ۱۵ منتقد برچسب اصالت کالاهای سلامت محور

به گزارش خبرنگار مهر، صحت محصولات سلامت محور، یکی از دغدغه های سیاستگذاران حوزه سلامت کشور است. وزارت بهداشت به همین منظور از ۶ سال پیش نصب برچسب اصالت بر روی کالاهای سلامت محور وارداتی را اجباری کرد.

هرچند اجرای طرحی که بتواند موجب تمایز محصولات غیر استاندارد و قاچاق شود مورد پسند همه ذی نفعان سلامت جامعه است و می‌تواند بخش بزرگی از امنیت روانی و سلامت جامعه را تأمین کند. اما از آنجا که تجربه نشان داده در کشور هیچ طرحی در مقام اجرا خالی از ضعف و نقص نیست و همین نقاط ضعف توانسته پایه بسیاری از انحرافات را بوجود آورد، نمی توان از ضرورت بررسی میزان موفقیت این طرح چشم پوشی کرد. به همین منظور به سراغ تعدادی از تامین کنندگان کالاهای سلامت محور رفته ایم و دلایل مخالفت آنها با ادامه طرح برچسب اصالت را جویا شدیم.

نظرات مخالفان برچسب اصالت

محمد علی قائم مقامی وارد کننده فراورده های آرایشی و بهداشتی: یکی از بزرگترین مشکلات در خصوص طرح برچسب اصالت، زیرساخت ضعیف الکترونیکی و اینترنتی جهت مانیتورینگ این برچسب ها و پاسخ گویی به استعلام است. شرکت ها پس از هزینه بالایی که برای دریافت و نصب این برچسب ها پرداخت می کنند باید پیگیر فعال شدن آنها روی محصولات خود باشند و با این همه باز هم هر لحظه ممکن است شاهد پاسخ های نادرست سیستم پشتیبان برای کالای خود باشند.

مظفر باغبانیان واردکننده فرآورده های غذایی: از عمده ترین مشکلات این طرح، زمان بر بودن فرایند دریافت، نصب و راه اندازی سیستم پشتیبان است. ضمن اینکه بر اساس گزارشاتی که از مصرف کنندگان دریافت شده است، رضایت نسبی از پاسخ ها وجود ندارد و اطلاعات منعکس شده از سوی شرکت پشتیبان چندان صحیح نیست. این در شرایطی است که کالای قاچاق در همه سوپرمارکت ها، دکه های روزنامه فروشی و سایر مراکز به وفور در حال عرضه است.

رامین فتاحیان واردکننده اقلام غذایی: هرچند مبارزه با قاچاق یک دغدغه جهانی است ولی استفاده از چنین برچسب هایی در هیچ جای دنیا به این شکل سابقه ندارد. این طرح به صورت داخلی طراحی شده و هزینه آزمون و خطای آن را بخش خصوصی و مصرف کننده ایرانی پرداخت می کند. در سایر کشور ها تمام مسئولیت بر عهده عرضه کننده کالا و تمرکز روی خرده فروشی هاست.

محمدرضا بحیرایی واردکننده فراورده های آرایشی و بهداشتی: هیچ کس با مقابله با قاچاق زاویه ندارد، اما مسئله این است که راهکارهایی که از سوی سازمان های دولتی در این خصوص پیشنهاد می شود باید کارآمد باشد. در کشور ما حدود ۱۶۰ گمرک وجود دارد که حدود صد میلیارد تومان واردات و صادرات انجام می شود این در حالی است که کره جنوبی ۵۴ گمرک با حدود هزار میلیارد دلار واردات و صادرات دارد. این نشان می دهد که راهکارهای ما، تطبیقی بر راهکارهای جهانی ندارد و موضوع برچسب اصالت نیز یکی از همین نسخه های ناقص و بی خاصیت است که در حد یک شعار غیر واقعی، فریبنده جلوه می کند.

هومن قویمی واردکننده اقلام آرایشی و بهداشتی: زمانی که عرضه یک کالای قاچاق از پنج درصد افزایش پیداکند، دیگر معنای آن قاچاق نیست. یک سازمان دهی و سیستم تدارکاتی آن را پشتیبانی می کند. در چنین حالتی نمی توان به طرح برچسب اصالت امید بست. متاسفانه امروز واردات غیر رسمی جایگزین واردات قانونی شده است به طوری که در برخی محصولات، قیمت بازار را کالای قاچاق تعیین می کند و نه واردکننده ای که دارای نمایندگی رسمی و قانونی است. این ها نشان دهنده آن است که برچسب اصالت تنها در حد یک برچسب باقی مانده است و قاچاقچی دغدغه ای در خصوص دریافت و نصب آن ندارد. تنها واردکنندگان قانونی هستند که باید در پیچ و خم اداری نصب و فعالسازی برچسب اصالت باقی بمانند.

امیر قلنر واردکننده مکمل های غذایی: با گذشت حدود شش سال از اجرای برچسب اصالت، باید اعتراف کنیم که این طرح در مواجهه با قاچاق نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کند. هنگامی که وارد کننده رسمی بر اساس قانون کالای خود را پس از پرداخت هزینه ها و عوارض گمرک و همچنین الصاق برچسب اصالت، در سطح بازار عرضه می کند، مشاهده می کند اجناس قاچاق بدون هیچ گونه پرداخت عوارض گمرکی و بدون هزینه های نصب برچسب اصالت یا با نصب برچسب های تقلبی با کمترین هزینه سطح بازار را اشباع کرده است. این بمعنای آن است که این طرح نتوانسته است میان کالای قاچاق و کالای اصیل تمایز قائل شود.

همایون ابوالحسنی واردکننده اقلام غذایی: به طور کلی نباید اجرای چنین پروژه هایی هزینه ای برای مصرف کننده به دنبال داشته باشد. تحمیل هزینه به مصرف کننده به معنای انحراف طرح از حالت عام المنفع بودن به طرحی برای درامد زایی بیشتر است.

مریم موسوی واردکننده اقلام غذایی: درامدهای ناشی از این طرح باید به حساب خزانه دولت واریز شود. عدم رعایت این اصل، نقطه انحراف آن است. اگر مبالغی که از واردکنندگان بعنوان هزینه پشتیبانی یا غیره دریافت می شود به حساب دولتی واریز شود می تواند نوید بخش حذف فضای خاکستری از اجرای طرح برچسب اصالت باشد. در غیر اینصورت، اجرای این طرح بیش از اینکه منافع مصرف کننده را تامین کند، هزینه آفرین خواهد بود. ضمن اینکه مراجع قانونی باید بر نحوه اجرای این طرح و سیستم مالی آن نظارت بیشتری داشته باشند. هرچند در دستورالعمل جدید، دیگر نشانی از مجری مورد تایید وزارت بهداشت دیده نمی شود ولی مسئله ای که نمی توان از یاد برد آن است که مبلغ واریز شده به حساب مجریانی که سالها از سوی سازمان غذا و دارو تایید شده بودند، چگونه هزینه شده است؟ و آیا وزارت بهداشت با بودجه حاصل از این طرح نمی‌توانست سیستمی با امنیت بیشتر و ضریب خطای کمتر طراحی و اجرا کند؟

محمد رضا بوترابی رئیس انجمن واردکننده فراورده های آرایشی و بهداشتی: کاهش ۲۵ درصدی فروش و نیز کاهش ۵۰ درصدی واردات رسمی نشان دهنده افزایش میزان قاچاق در این حوزه است. این واقعیت نشان دهنده آن است که برچسب اصالت نتوانسته است به ماموریت ذاتی خود عمل کند. برچسب اصالت، تنها سد راه واردکنندگان شناسنامه دار شده است و قاچاقچیان بی هیچ دغدغه ای آن را دور می زنند.

محمد پورخسروانی واردکننده فراورده های آرایشی و بهداشتی: علاوه بر سایر مشکلات، باید به این موضوع توجه داشت که زمانی که این برچسب ها بر روی محصولات الصاق می شود ، بسته بندی محصولات از حالت اصلی خود خارج می شود و باز و بسته شدن بسته بندی ها احتمال نفوذ آلودگی را به شدت افزایش می دهد. ضمن اینکه به دلیل اینکه اندازه برخی کالاها بسیار کوچک است، الصاق لیبل روی آن ها دشوار، زمانبر و غیر اصولی است.

علیرضا مناقبی رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی: یکی از مهترین اعتراضات شرکتهای واردکننده، افشای اطلاعات تجاری آنها نزد یک شرکت خصوصی به بهانه پشتیبانی است. درز اطلاعات شرکتهای تجاری موضوع حساسی است که برای فضای کسب و کار کشور می تواند خطرآفرین باشد. چرا جزئیات اطلاعات تجاری شرکت ها باید در اختیار یک شرکت پشتیبان قرار گیرد که توسط بخش خصوصی اداره می شود؟ تنها گزینه ای که می تواند مطرح شود این است که گرداوری و پردازش اطلاعات نزد مراجع حاکمتی باشد.

حسن شکوهی رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی: تغییرات مکرر روش اجرایی طرح برچسب اصالت موجب سر در گمی واردکنندگان می شود. این امر علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف به مصرف‌کنندگان باعث اتلاف وقت و صرف انرژی تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور شده و گاهی نیز با ایجاد اختلال در سیستم عرضه محصولات سلامت به بازار کشور همراه بوده است.

محمود نجفی رئیس سابق سندیکای تولیدکنندگان دارو: موضع مجموعه فعالان اقتصادی صنعت دارو در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نسبت به برچسب اصالت منفی است. این طرح عوارض متعددی بر تامین کالاهای سلامت محور دارد که با حضور نمایندگان تشکل های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قاچاق موضوع جدیدی در دنیای تجارت نیست. باید تجربه دیگر کشورها را در مبارزه با این پدیده شوم به رسمیت بشناسیم. اگر اراده واقعی برای محدود سازی قاچاق وجود داشته باشد، اصناف و تشکلهای مرتبط با آنها یکی از بهترین اهرم های مقابله با قاچاق هستند.

احمدرضا فرشچیان واردکننده اقلام غذایی: عرضه برچسب های تقلبی، یکی از مهمترین معضلات این طرح است. وجود چنین برچسب هایی نه تنها سبب بی اعتبار شدن برچسب های واقعی می شود، بلکه موجب هویت بخشی به کالاهای قاچاق نیز خواهد شد. ادعا شده بود امکان تقلب در این برچسب ها وجود ندارد ولی امروز به سهولت این برچسب ها در بازار خرید و فروش می شود.

بهاءالدین سادات طهرانی واردکننده فراورده های غذایی: وقتی اجماع نظر فعالان اقتصادی شناسنامه دار یک کشور آن است که یک طرح ناکارمد است و نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه به آن بعنوان یک دست انداز و یک مبلغی که باید پرداخت شود تا مجوز توزیع دریافت شود، به آن نگاه می شود، تنها یک موضوع در اذهان به صورت پر رنگ جلوه گری می کند و آن این است که برای ادامه ی این کار عامل بیرونی وجود دارد که ما از آن بی خبریم.