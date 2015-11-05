به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کل استان کرمانشاه، مهدی امیری اصفهانی در جلسه ستاد رسیدگی و پیشگیری از جرائم انتخاباتی با اشاره به اهمیت قانون اساسی و راه گشا بودن اصول آن در اداره امور کشور، توجه حاضرین را به اصولی از این قانون معطوف کرد و اظهار داشت: در قانون اساسی برای تمامی امور چاره اندیشی شده در اصل ششم، اداره امور کشور متکی به آراء عمومی است و در اصل بیستم همه آحاد ملت از حقوق یکسان برخوردارند.

وی ادامه داد: همچنین در اساس اصل چهلم قانون اساسی تصریح شده است هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد بنابراین بر اساس آنچه به اجمال آمده نشان از اهمیت اصول این قانون در چاره اندیشی و اداره امور کشور دارد که لازم است همه مسئولان آن را به کار گیرند.

امیری اصفهانی با اشاره به انتخابات پیش روی نظام خاصه مجلس شورای اسلامی، از این نهاد به عنوان نهادی که خاصیت ریل گذاری و نظارت را داراست یاد کرد و افزود: حق انتخاب یک حق خدادادی است و هیچ کس نمی تواند این حق را از انسان بگیرد این حق هم برای داوطلبین و هم برای مردم اساسی است و هر اقدامی که سالب این حق خدادادی شود و اخلال در آن بوجود آورد مسئولیت آفرین است و پاسخگویی به همراه دارد.

وی در ادامه با اشاره به وظایف قوه قضائیه در عرصه انتخابات و ورود این نهاد در امر انتخابات خاطرنشان کرد: قوه قضائيه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف حفظ و احیا حقوق عمومی است و مسئولیت این امر را بر عهده دارد.

امیری اصفهانی ادامه داد: اصل وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضائیه است بنابراین وظیفه دارد از حق انتخاب مردم حراست و حمایت کند و بر همین اساس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی با مسئولیت قوه قضائیه بنیان نهاده شد.