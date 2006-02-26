مجيد انصاري در مدرسه كرماني ها / بمب اتمي ايران كشف شد! / احضار دو مدير سابق دولت به دستگاه قضايي / شريعتمداري در راه پكن / افتخار جنگيدن با شهيد احمد كاظمي / "هجوم خاموش" براي اختلاف بين شيعه و سني و ...

گفته مي شود...

* رياست مدرسه كرماني ها در قم به حجت الاسلام مجيد انصاري سپرده شده است. اين مدرسه سابقه طولاني در تربيت طلاب به خصوص طلاب استان كرمان دارد. آقايان هاشمي رفسنجاني، كشميري، هاشميان و جاويد از جمله اعضاي موسس و هيئت مديره اين مدرسه هستند.

* چگونگي مفقود شدن يك دستگاه اتوبوس حامل دختران و پسران ايراني در قرقيزستان در دستور كار چند نهاد امنيتي و سياسي كشور قرارگرفته است.

* ديويد ولش معاون وزير خارجه آمريكا در ديدار با برخي مقامات لبنان گفته است: يكي از نگراني هاي ما خريد تعدادي كلاهك هسته اي توسط ايران است. اين مقام آمريكايي مدعي شده است در سال 2001، ايران اقدام به خريد چند كلاهك هسته اي از اوكراين نموده كه قابليت نصب بر روي موشكهاي شهاب 3 را دارا هستند!

* يكي از مسئولان ارشد وزارت مسكن و شهرسازي دولت سابق به قوه قضائيه احضار شده است. وي متهم است 81 قطعه زمين و ساختمان را در تير و مرداد سال جاري به افرادي در استانداري تهران، وزارت رفاه، سازمان تامين اجتماعي، كارمندان رياست جمهوري و قضات واگذار كرده كه همه آنها نيز صاحب مسكن بوده اند.

* تا پيش از حمله آمريكا به عراق، حدود 40 هزار مستشار و نيروي آمريكايي در عربستان به سر مي بردند كه با آغاز عمليات ها ي القاعده و همچنين فضاي منفي افكار عمومي مردم عربستان عليه حضور نيروهاي آمريكايي در اين كشور ، تعداد متخصصان و نيروهاي آمريكايي به 7 هزارنفر در عربستان رسيد. با گذشت شش ماه از آخرين عمليات موثرالقاعده عليه نيروهاي آمريكايي ، روند بازگشت اين نيروها به عربستان آغاز شده است. در يكي از آخرين پروازهاي حدود 150 آمريكايي به عربستان بازگشته اند.

* ازمحمد شريعتمداري وزير سابق بازرگاني به عنوان سفير جديد ايران در چين نام برده مي شود.

* دولت پاكستان خواستار تعطيلي خانه فرهنگ ايران در اسلام آباد شده است . پاكستاني ها گفته اند از آنجا كه ما در تهران خانه فرهنگ نداريم، شما هم بايد خانه فرهنگ خود را در اسلام آباد تعطيل كنيد.

* به دستور رئيس جمهور، وزارت بازرگاني موظف شده است اقدامات حمايتي خود را جهت كنترل قيمت مرغ اعمال نمايد. در اين راستا وزارت بازرگاني، اقدام به خريد مرغ از مرغداران در سطح گسترده نموده تا به عنوان عيدي در ميان كارمندان دولت توزيع گردد.

* يكي از سفارتخانه هاي غربي در تهران، كمك هاي مالي قابل توجهي را جهت احياي چند كليسا در استان تهران پرداخت نموده است.

* ديوان محاسبات كشور يكي از مديران سابق ورزشي كشور را احضار كرده است. اتهام اين مدير عدم واريزعوايد حاصل از اجاره اماكن ورزشي به خزانه است.

* نتيجه بررسي ها و گزارش هاي تخصصي يك نهاد مسئول نشان مي دهد كه هدف قرار گرفتن چند تن از معترضان كرد در ماكو توسط گروهاي جدايي طلب پژاك انجام شده تا درگيري هاي منطقه اي را ايجاد و تشديد كنندد.

* هاشم آغاجري در ديدار اعضاي شاخه جوانان نهضت آزادي گفته است: من موافق تشكيل جبهه فراگير دموكراسي هستم اما چه كنم كه اكثر اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب با تشكيل اين جبهه مخالفند. من فقط يك راي در سازمان دارم.

* حجت الاسلام غرويان از مدير مسئولي فصلنامه معرفت استعفا داد.

* جمعي از نمايندگان مجلس در اعتراض به يكي از انتصاب هاي جديد قوه قضائيه در حال تنظيم نامه اي به رئيس قوه قضائيه هستند.

* عليرغم تشديد فشارهايي كه به جلال طالباني جهت بازپس گيري پيام تسليت خود به مناسبت شهادت سردار احمد كاظمي انجام گرفته، وي به برخي سران گروهك هاي معارض كرد ايراني گفته است: افتخار كنيد با مردي جنگيديد كه اخلاق و انسانيت را حتي در ميدان جنگ هم قرباني نكرد.

* پرونده واگذاري غير قانوني بيش از هزارهكتار زمين به يك پروژه خدماتي -عمراني در استان كرمان در دستور كار قوه قضائيه قرار گرفته است. واگذاري رايگان 318 هكتار زمين، 315 هكتار با اجاره بهاي بسيار نازل و 400هكتار بدون دريافت اجاره از جمله مواردي است كه بايد رسيدگي قضايي شود. اين زمين ها حدود 10 سال قبل واگذار شده است.

* جمعي از مردم و نخبگان استان نيمروز افغانستان با تجمع در مقابل استانداري ، خواستار واگذاري پروژه هاي عمراني و بازسازي از جمله جاده زرنج - دل آرام به جمهوري اسلامي ايران شده اند. تجمع كنندگان اعلام كرده اند به جز ايران، كشورهاي ديگر اهتمام لازم را در اجراي پروژه هاي عمراني از خود نشان نمي دهند.

* برخي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب و ملي - مذهبي ها نسبت به گسترش روند اختلاف ميان اين دو گروه ابراز نگراني كرده و گفته اند بايد بي خيال تاريخ شد و به رد و بدل شدن نامه ميان آرمين و عزت الله سحابي خاتمه داد.

* يك عدد سي دي با عنوان "هجوم خاموش" در استان سيستان و بلوچستان توزيع شده است. اين سي دي ماهيتي تفرقه افكنانه ميان شيعه و اهل سنت دارد. اين سي دي در يكي از كشورهاي همسايه تهيه شده است.

* با تصويب هيئت دولت در اوايل سال 84، مجوز احداث 11 جايگاه سوخت گاز طبيعي در استان قم صادر گرديد كه هيچ يك از اين مجوزها اجرا نشده است. استان قم با 4 هزار دستگاه خودرو گازسوز داراي 4 جايگاه سوخت گاز طبيعي است كه از اين جهت در مضيقه بسر مي برد.

* در بررسي هاي انجام پذيرفته توسط هيئت داوران جهت انتخاب كتاب سال ادبيات و رمان، هيچ كتابي در سال 84 نتوانسته نظر آنان را براي معرفي جلب نمايد.

* برخي صاحبنظران اقتصادي در جلسات مختلف ابراز داشته اند كه تعدادي از دستورالعمل هاي بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي باعث گرديده نظام بانكي كشور نتواند تسهيلات لازم را به توليد كنندگان و تجار اختصاص دهد و اين امر كه تاثيري منفي بر اقتصاد كشور گذاشته است بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

* در آخرين جلسه اعضاي شوراي مركزي حزب دموكرات مقرر گرديد كه اين گروهك از اعزام تيم هاي عملياتي به داخل ايران خودداري ورزد چرا كه اين گونه عمليات ها هيچ گونه بار توجيهي و مثبتي براي گروه نخواهد داشت.

* مصاحبه رضا پهلوي با شبكه تلويزيوني سي. اسپن كاليفرنيا ، دلخوري شبكه هاي سلطنت طلب را به همراه داشته است. ضياء آتاباي در واكنش به اين اقدام گفته است: چرا بايد كسي كه مدعي تاج و تخت ايران است با مردم ايران به زبان انگليسي سخن بگويد. مگر ما تريبون در اختيار او قرار نداده ايم كه او مي رود با يك شبكه انگليسي زبان مصاحبه مي كند.