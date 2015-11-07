موج اختلافات ووشوی گلستان را فرا گرفت

خبرگزاری مهر– گروه استانها: برخی از هیئتهای ورزشی گلستان فقط یک نام را یدک میکشند و فعالیت اندکی در طول سال دارند. ووشو یکی از هیئتهایی بوده که در گلستان جزو غیرفعالترینها محسوب میشود و تمامی این ورزش در گلستان در برخی قهرمانان جهانی و آسیایی مانند جواد و میلاد قزلسفلو خلاصهشده است. اخیراً موج اختلافنظرها ووشوی گلستان را فراگرفته و انتقادها بهخصوص از دبیر هیئت استان افزایشیافته است. رئیس هیئت ووشوی گرگان نیز از توجه بیشازحد رئیس هیئت استان به مینودشت گلهمنداست.
رئیس هیئت ووشوی استان با ورزش بیگانه است
رئیس هیئت ووشوی گرگان که سابقه پنج سال فعالیت بهعنوان دبیر هیئت ووشوی استان را دارد، معتقد است فردی که در رأس ووشوی گلستان قرارگرفته با ورزش آشنایی ندارد.
سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: رئیس هیئت ووشوی استان فردی سیاسی و بیگانه با ورزش است و به دلیل اینکه مدیریت شرکت مخابرات گلستان را بر عهده دارد در رأس هیئت قرارگرفته و هیچ جلسهای برگزار نمیکند؛ با این شرایط، وضعیت ووشوی استان بهتر از این نخواهد شد.
وی که معقتد است هیچگونه خرد جمعی در ووشوی گلستان وجود ندارد و چند نفر خاص تصمیمگیریها را انجام میدهند، ادامه میدهد: رئیس هیئت صفر تا صد کار را به آقای دوزینی مربی تیم استان که همشهریاش بوده، سپرده و این مربی نیز از تمامی ظرفیتهای استان استفاده نمیکند و در کمیته فنی نیز یکطرفه تصمیمگیری میشود. به اعتقاد من رئیس یک هیئت ورزشی باید مدیر و علاقهمند به کار باشد و از تمامی ظرفیتهای آن رشته بدون گرایش به شهر یا افراد خاصی استفاده کند.
برادران قزلسفلو در ووشوی استان گلستان ساخته شدند نه مینودشت
جواد و میلاد قزلسفلو ووشوکاران مینودشتی هستند که قهرمانی آسیا و جهان را در کارنامه دارند، به اعتقاد موسوی این دو ووشوکار پرافتخار با ظرفیت و مربی مینودشت نتیجه نگرفتند، بلکه در ووشوی استان ساخته شدند. او در تکمیل اظهاراتش بیان میکند: زمانی که اردوی ۱۵ روزه تیم ووشوی استان برگزار شد و به دنبال آن اعزام به مسابقات کشوری را داشتیم، برادران قزلسفلو به اردوی تیم ملی راه پیدا کردند و بحثشان از هیئت استان جداست اما متأسفانه هر مسئولی که در رأس ووشوی استان قرار میگیرد، از مقامهای آنها سو استفاده میکند.
وی میگوید: ووشوی استان نباید در برادران قزلسفلو خلاصه شود، بلکه ورزشکاران شایسته دیگری هم هستند: سال ۸۸ تیم گلستان مقام دوم کشور را کسب کرد و ۱۰ ورزشکار استان به اردوی تیم ملی دعوت شدند و چندین قهرمان کشور داشتیم. مینودشت شهری است که به دلیل کسب مدال جهانی توسط ووشوکارانش موردتوجه مسئولان قرارگرفته و در نقاط دیگر استان هزینهای نمیشود.
هیئت ووشوی برنامهای ندارد
موسوی با انتقاد از برنامههای هیئت ووشوی استان میگوید: هشت ماه از سال گذشته اما هیئت استان هنوز تقویم سالانه ندارد و تکلیف یک ماه دیگر آن مشخص نیست، مسئول دفتر هیئت نیز کنار گذاشتهشده است. دبیر هیئت استان تمامی کارها را در خانه با دورنگار انجام میدهد و از طریق تلگرام اطلاعرسانی میکند و درواقع دفتر هیئت ووشوی استان تعطیلشده است. تمامی فعالیتهای هیئت ووشوی گلستان نیز در برگزاری یک مسابقات استانی و به دنبال آن اعزام به رقابتهای کشوری خلاصهشده و هیچ برنامه آموزشی و اردویی برگزار نمیشود.
هشت ماه از سال گذشته اما هیئت استان هنوز تقویم سالانه ندارد و تکلیف یک ماه دیگر آن مشخص نیست، تمامی کارها را در خانه با دورنگار انجام میدهد و از طریق تلگرام اطلاعرسانی میشود
رئیس هیئت ووشوی گرگان به دفاع از ووشوکاران این شهرستان میپردازد: امسال مسابقات ووشوی شمال کشور را برگزار کردیم که هفت استان در آن شرکت داشتند و تیم گرگان با ۹ مدال طلا موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و دلیل این موفقیت، برگزاری اردوهای مداوم، اجرای طرح استعدادیابی و استفاده از ظرفیتهای زیر ۱۸ سال است.
اما مربی تیم ووشوی استان که عضو کمیته فنی و مسئول برگزاری مسابقات هیئت ووشوی استان نیز است، مخالف نظر رئیس هیئت ووشوی گرگان بوده و میگوید از تمامی ظرفیتهای این رشته در گلستان استفاده کرده است.
یاسر دوزینی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: در تیم جوانان استان از پنج ورزشکار، سه نفر آنها از گرگان بودند و در تیم نوجوانان استان نیز سه ورزشکار از ۶ ورزشکار گرگانی بودهاند و البته گرگان ووشوکار بزرگسال سطح بالا ندارد که بتوانیم در تیم استان استفاده کنیم.
وی به مسابقات ووشوی شمال کشور که در گرگان برگزار شد اشاره میکند: در این مسابقات فقط تیمهای گرگان و خلیل شهر حضور داشتند و استانهای قدرتمندی مانند مازندران، گیلان و اردبیل شرکت نکردند و البته رئیس هیئت ووشوی گرگان بدون اینکه به ما اطلاعرسانی کند، اقدام به برگزاری این مسابقات کرد. اما شهرستان مینودشت با هماهنگی فدراسیون، چهار دوره مسابقات تدارکاتی ووشو با عنوان جام ستارگان را برگزار کرد که قهرمانان ووشوی آسیا و جهان در آن شرکت داشتند.
دبیر پیشین هیئت، ووشوکاران را تار و مار میکرد
دوزینی به برگزاری مسابقات ووشوی بسیج استان که مسئول آن سید محمد موسوی بود، اشاره میکند: در این مسابقات ورزشکاران مینودشت در هفت وزن به فینال رسیدند که هیچکدام از آنها قهرمان نشدند و آقای موسوی پس از مسابقات به من گفت که جبران کردم. آقای موسوی خیلیها را در ووشو تار و مار کرد و حتی به میلاد قزلسفلو گفته بود به درد ووشو نمیخوری و باید بروی واترپلو، درحالیکه همان سال میلاد به تیم خراسان شمالی رفت و با کسب مقام قهرمانی کشور، به نخستین ملیپوش ووشوی گلستان تبدیل شد.
وی با تاکید بر این که تصمیمات کمیته فنی جمعی گرفته میشود و پنج نفر عضو آن هستند، بیان می کند: در کمیته فنی فقط من تصمیم نمیگیرم، اما بالاخره بنده چندین دوره اردوهای تیم ملی و میدانهای جهانی را دیدهام و با بسیاری از مسائل آشنا هستم. شهرستان مینودشت ۳۷ ملیپوش مورد تائید کمیته ملی المپیک دارد و چندین قهرمان آسیا و جهان تحویل داده و بهنوعی سر زبانها افتاده است.
وی اضافه میکند: آقای موسوی فرد بسیار پیگیری هستند، اما ایشان زمانی که بهعنوان دبیر هیئت استان فعالیت میکرد، چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با بودجه هیئت، لوازم تهیهکرده بود و زمانی که از هیئت رفت گفت تجهیزات مورد سرقت قرارگرفته است.
مشکل اصلی ووشوی گلستان، دبیر فعلی هیئت است
دوزینی مشکل اصلی ووشوی گلستان را دبیر هیئت استان میداند و میگوید: دبیر باید آچارفرانسه یک هیئت باشد، اما آقای سقایی تجربهای ندارد و در طول یک سال گذشته هیچ فعالیتی نداشته و گفته که اجازهای نداشته است. این در حالی بوده که رئیس هیئت ووشوی استان در جلسهای گفت هیچ درخواستی از من نشده و من برای در اختیار گذاشتن امکانات، آمادگی کامل دارم. سقایی همکاری نکردن کمیتهها را بهانه کرده درحالیکه هیچ خواستهای از کمیتهها نداشته است.
بر بخلاف همه این اظهارات، دبیر هیئت ووشوی استان که بهشدت از سوی رئیس هیئت گرگان و مربی تیم استان موردانتقاد قرارگرفته، به فعالیتهای هیئت استان اشاره میکند و میگوید: امسال سه دوره مسابقه برگزار کردیم و برنامههایی هم در پیش داریم که مهمترین آنها اعزام به مسابقات قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور، دعوت از مربی تیم ملی و برگزاری استاژ فنی و برگزاری کارگاه عملی مربیگری است.
محمدابراهیم سقایی که معتقد است ووشوی استان وجهه خوبی در کشور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه میکند: ورزشکاران زیادی در تیم ملی داشتهایم که مقامهای خوبی کسب کردهاند، البته کمبودهایی در حال حاضر داریم که سعی خواهیم کرد آنها را جبران کنیم و در جایگاه خوبی قرار بگیریم.
سقایی در خصوص رئیس هیئت ووشوی استان میگوید: ما تنها هیئتی نیستیم که رئیس غیرورزشی داریم، بلکه این موضوع در تمامی هیئتها وجود دارد و سیستم این را طلب میکند که روسای هیئتها را مدیران اجرایی تشکیل دهند. مسلماً اگر رئیس هیئت، فردی ورزشی باشد، امتیاز مثبتی است اما آقای حسینی مدیر یک سازمان قدرتمند است که میتواند از نفوذش استفاده کند.
بیشترین خسارت از هیئتهای گذشته بوده است
وی به ایجاد دوستی و رفاقت در هیئت ووشوی استان اشاره میکند: حدود یک سال است که هیئت را تحویل گرفتهایم و درصدد هستیم تا رفاقت و همدلی را میان اهالی ووشو ایجاد کنیم. بیشترین خسارت از هیئتهای گذشته بوده که به این هیئت ارث رسیده و ما باید آنها را جبران کنیم.
دبیر هیئت ووشوی استان میگوید: نگاه هیئت ووشوی استان فقط به مینودشت نیست در اینیک سالی که وارد هیئت شدم سعی کردهام توازن را برقرار کنم، اما به دلیل اینکه آقای دوزینی مربیای بوده که قهرمان فراملی تحویل داده است، ناخودآگاه نظرات به سمت وی و مینودشت میرود، اما این موضوع نباید موجب ناراحتی سایر مربیان شود بلکه باید رقابت ایجاد کند نه اینکه موجب ایجاد حسادت شود. البته فکر میکنم آقای موسوی رئیس هیئت گرگان هم این موضوع را قبول کرده که توازن در حال برقراری است.
سقایی در خصوص وضعیت دفتر هیئت ووشوی استان میگوید: شرایط اقتصادی هیئت موجب شده تا نتوانیم دفتردار داشته باشیم و در حال حاضر دورنگارها را خودم ارسال میکنم تا زمانی که بتوانیم یک دفتردار به خدمت بگیریم.
یقیناً بیبرنامگی هیئت ووشوی استان در آینده موجب کاهش ورزشکاران این رشته میشود و البته اینگونه اختلافنظرها بدون شک به سود این ورزش نخواهد بود. شاید باید منتظر پادرمیانی مدیرکل ورزش و جوانان بود که بارها اعلام کرده عملکرد هیئتها را بررسی خواهد کرد و تأکید کرده که استعفای روسای هیئتها با درخواست او بوده است.
خبرنگار: محمد صالحی
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