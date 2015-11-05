اوباما به ملک سلمان در مورد ایران اطمینان داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت تحلیلی فارن پالیسی در گزارشی به نقل از اوباما رئیس جمهور آمریکا نوشته است که حضور ایران در مذاکرات سوریه ضرری برای منافع عربستان در منطقه نخواهد داشت.

به گزارش این نشریه اوباما در گفتگو با ملک سلمان به وی اطمینان داده که حضور ایران در مذاکرات سوریه منافع عربستان را به خطر نخواهد انداخت.

پیش از نشست وین درباره بحران سوریه بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی از حضور ایران در این مذاکرات اظهار نگرانی کرده بودند.

آنها گزارشهایی به نقل از منابع اطلاعاتی ارائه کرده و مدعی شده بودند که قصد ایران برای حضور در سوریه و همچنین مذاکرات وین نفوذ بیشتر در میان کشورهای عربی است.

به نوشته فارن پالیسی، اوباما درباره این مسئله شخصاً با ملک سلمان گفتگو کرده و از حفظ منافع سعودی ها در منطقه اطمینان داده است.

وزارت خارجه آمریکا در واکنش به درخواست کشورهای عربی گفته بود که حضور ایران در نشست وین از سوی کشورهای شرکت کننده تصمیم گیری شده است.