كميسيون امنيت ملي حادثه ماكو را پيگيري خواهد كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، در هفته گذشته در يكي از روستاهاي مرزي شهرستان ماكو طرفداران مسلح عبدالله اوجالان به راهپيمايي پرداختند و با مردم درگير شدند كه در پي آن 2 نفر از هموطنان ما كشته و چند نفر زخمي شدند.

كاظم جلالي پس از پايان جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سليمان جعفرزاده نماينده ماكو از حوادث اخير اين شهر گزارشي ارائه كرد.

وي افزود: اين حادثه بسيار تاسف باراست به همين دليل دو نماينده، داريوش قنبري و سيد احمد آوايي از اعضاي كميسيون مأمور شدند تا ضمن بررسي حادثه گزارشي از آن به كميسيون ارائه كنند.

جلالي تصريح كرد: متاسفانه در اين حادثه رسانه هاي خارجي زياد سر و صدا كردند و بايد ريشه هاي آن را مشخص كرد.

وي در ادامه درخصوص لايحه اختصاص 10 درصد از عوارض ساليانه نوسازي به منظور جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع زباله هاي شهري و پسماندهاي صنعتي با رعايت ضوابط فني زيست محيطي و بهداشتي، تصريح كرد: اين لايحه هم از طرف دولت ارائه شد و كميسيون امنيت ملي آن را بررسي كرد و مقرر شد بررسي بيشتري با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي صورت گيرد.