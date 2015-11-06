در درگیری میان گروه های مسلح سوری از گاز خردل استفاده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع در سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی به خبرگزاری فرانسه گفتند: گازر خردل در ۲۱ آگوست در شهر ماریه واقع در استان حلب استفاده شده است. یک منبع دیگر گفت استفاده از این گاز سمی حتمی است ولی مسئولان آن مشخص نشده اند.

بر این اساس، گزارشی محرمانه در این خصوص به کشورهای عضو سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی که قرار است اواخر نوامبر در مقر این سازمان در لاهه نشست برگزار کنند، ارسال شده است.

فعالان و سازمان های پزشکی غیر دولتی تاکید کردند اواخر آگوست حمله با سلاح های شیمیایی منجر به زخمی شدن ده ها نفر در این شهر شده است، همچنین سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد ۴ نفر از اعضای یک خانواده را که از سلاح شیمیایی مجروح شده بودند، درمان کرده است.

به گفته بیمارانی که در بیمارستان متعلق به سازمان پزشکان بدون مرز در شهر حلب تحت درمان قرار گرفته اند، یک خمپاره به منزل آنها اصابت کرده و بعد از انفجار خمپاره، اتاق نشیمن پر از گاز زرد رنگ شده است.

طبق اعلام فعالانی که در آن زمان در این منطقه حضور داشتند، گروهک تروریستی داعش در این روز بیش از ۵۰ خمپاره به شهر ماریه شلیک کرده است.

از سوی دیگر مقامات کردستان عراق ماه گذشته اعلام کردند که داعش در ماه آگوست خمپاره های حاوی گاز خردل به سوی نیروهای پیشمرگه کُرد در شمال عراق شلیک کرد.

به گفته یک دیپلمات، گروهی از کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی برای تایید یافته های مقامات محلی به عراق رفته اند و پیش بینی می شود تا آخر ماه جاری نمونه های مورد نظر خود را جمع آوری کنند.

گفتنی است سوریه سپتامبر ۲۰۱۳ طبق توافق به دست آمده با آمریکا و روسیه، با از بین بردن سلاح های شیمیایی اش موافقت کرد.