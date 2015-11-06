محموله ۲۲ تنی ميوه قاچاق در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سرهنگ محمود حافظی گفت: درپی وصول اخباری مبنی بر انتقال ميوه قاچاق از محورهای مواصلاتی شهرستان؛ ماموران پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيگيری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

حافظی بیان داشت: ماموران با انجام تحقیقات گسترده و شناسايی محل دریافتند که قاچاقچیان اقلام قاچاق را در بیابان ها و نخلستان های اطراف پنهان کرده و به محض رؤیت پلیس با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شدند.

وی افزود: در بازرسي از محل اختفای اقلام قاچاق،۲۲ تن ميوه خارجی از نوع پرتقال، نارگیل، آناناس، گلابی، شاه بلوط(هندی) و زنجبیل کشف شد. کارشناسان ارزش ميوه های قاچاق کشف شده را حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.