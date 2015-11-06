  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ آبان ۱۳۹۴، ۸:۴۵

محموله ۲۲ تنی ميوه قاچاق در هرمزگان کشف شد

محموله ۲۲ تنی ميوه قاچاق در هرمزگان کشف شد

بندرلنگه - فرمانده انتظامی شهرستان بندر لنگه از کشف ۲۲تن ميوه خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سرهنگ محمود حافظی گفت: درپی وصول اخباری مبنی بر انتقال ميوه قاچاق از محورهای مواصلاتی شهرستان؛ ماموران پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيگيری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

حافظی بیان داشت: ماموران با انجام تحقیقات گسترده و شناسايی محل دریافتند که قاچاقچیان اقلام قاچاق را در بیابان ها و نخلستان های اطراف پنهان کرده و به محض رؤیت پلیس با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شدند.

وی افزود: در بازرسي از محل اختفای اقلام قاچاق،۲۲ تن ميوه خارجی از نوع پرتقال، نارگیل، آناناس، گلابی، شاه بلوط(هندی) و زنجبیل کشف شد. کارشناسان ارزش ميوه های قاچاق کشف شده را حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

کد مطلب 2958920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها