کشتی را درگیر بگومگوهای شخصی نکنید/ وظایف بابک و بنا مشخص است

رحیم علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه کشتی فرنگی تازه به آرامش رسیده و باید همه به فکر المپیک باشم گفت: متاسفانه دوباره شاهد آن هستیم که برخی از مربیان اسبق و فعلی تیم ملی درگیر بگومگوهای شخصی شده اند و دوباره جریاناتی همچون حواشی چند ماه اخیر در حال بوجود آمدن است. توصیه من به این دوستان این است که از مطرح کردن خصومت های شخصی و دشمنی با یکدیگر در رسانه ها خودداری کرده و و آرامش کشتی را برهم نزنند.

وی تصریح کرد: البته من به عنوان پیشکسوت و کسی که چند پیراهن از این مربیان بیشتر پاره کرده ام معتقدم باید حرمت بزرگترها و پیشکسوتان را نگه داشت و اگر اختلاف نظر و مشکلی هم هست با توجه به موی سفید این مربیان از مطرح کردن آن مسایل خودداری کرد. من قصد جانبداری از هیچکدام از این مربیان را ندارم اما توصیه می کنم که اهالی کشتی باید حرمت و احترام یکدیگر را حفظ کنند.

نايب قهرمان المپيك ۱۹۷۲ مونيخ در خصوص نظم و انضباط کنونی اردوهای تیم ملی کشتی فرنگی و همچنین فضای سازنده و صمیمی اردو پس از بازگشت محمد بنا هم اظهار داشت: بعد از اینکه ملی پوشان ایران با نتایج دور از انتظار و ضعیفی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس روبرو شدند، کشتی فرنگی نیاز به این تغییرات داشت تا خون تازه ای در رگ‌های آن جاری شود. خوشبختانه این اتفاق نیز افتاد و امید و انگیزه به اردوی تیم ملی بازگشت در نتیجه نباید این موج مثبت را با برخی خصومت های شخصی و انتقادات تند و تیز در رسانه ها از بین نبرد.

علی آبادی در خاتمه به حضور مجدد حسن بابک در امور تیمهای ملی نیز اشاره کرد و گفت: حسن بابک با توجه به اختیاراتش در رده‌های نوجوانان و جوانان هیچ مشکلی برای برنامه های محمد بنا در رده بزرگسالان ندارد و خوشبختانه وظایف و مسئولیت های هر کدام از این نفرا کاملا مشخص و مدون است. در نتیجه نمی توان حضور حسن بابک در امور تیم های نوجوانان و جوانان را عاملی برای بروز مشکلات قدیمی در تیم ملی بزرگسالان و برنامه های محمد بنا تا المپیک دانست.