به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز ۵ سال پیش (بهمن ماه سال ۸۹) برگزار شد که طی آن محمد زارع پور اشکذری پس از یک دوره چندماهه سرپرستی به عنوان رئیس جدید این فدراسیون بعد از شاهرخ شهنازی انتخاب شد.

زارع پور اما اسفندماه سال گذشته به دنبال پایان دوره چهارساله مدیریت خود در فدراسیون تنیس روی میز از این فدراسیون رفت و جای خود را به احمد سعادتمند، سرپرست منتخب وزارت ورزش و جوانان داد. حکم سعادتمند برای مدیریت تنیس روی میز ایران ۶ ماهه بود اما به خاطر برگزار نشدن مجمع انتخاباتی طی این مدت، دوره سرپرسی وی توسط وزارت ورزش و جوانان تمدید شد تا اینکه بالاخره پس از ماه ها، ۱۶ آبان ماه به عنوان زمان برگزاری مجمع انتخاباتی تنیس روی میز اعلام شد.

بر این اساس مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز فردا برگزار می شود. خیلی پیش از این و طی مهلتی که آذرماه سال گذشته از سوی وزارت ورزش و جوانان برای ثبت نام از کاندیداها مشخص شده بود، ۱۸ نفر برای شرکت در مجمع انتخاباتی ثبت نام کردند و از جمله مهرداد بابادی وند، مدیر تیم های ملی تنیس روی میز؛ اما با طولانی شدن زمان برگزاری مجمع و انتقادات وارد شده به این موضوع وی یک ماه پیش و قبل از آنکه زمان برگزاری مجمع مشخص شود بابادی وند از حضور در انتخابات کناره گیری کرد.

بدین ترییب مجمع انتخاباتی روز شنبه فدراسیون تنیس روی میز با حضور ۱۷ کاندیدا برگزار می شود؛ مهرداد علی قارداشی، دبیر فدراسیون تنیس روی میز در طول مدیریت شاهرخ شهنازی و محمد زارع پور، رئیس پیشین این فدراسیون از جمله کاندیداهای انتخابات هستند. فاظمه کیوانی هم تنها کاندیدای ریاست این فدراسیون است.

اسامی ۱۷ کاندیدای مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز به شرح زیر است:

محمد زارع پور اشکذری، حمید رضا ثمری خلج، پیمان ابوالحسنی، مهران احدی، محمد باقر پسران، مهدی آرمند نیا، سید محمد شروین اسبقیان، سید احمد صفوی زاده، امیر عمیدی، علیرضا طالب، رضا نیک بخش، مهرداد علی قارداشی، جمشید زارع جمال آبادی، حسین عزیزی بروجنی، بهنام حبیب زاده مومن، علیرضا حاجی سید محسنی و خانم فاطمه کیوانی

به گزارش مهر، اکثر مجامع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز با حضور حداقل کاندیداها برگزار شده است؛ حتی مجمع انتخاباتی سال ۸۹ هم تنها دو کاندیدا داشت که البته سید محمود رضا حسینی پیش از شروع رای گیری انصراف داد و بدین ترتیب محمدزارع پور با کسب ۴۴ رای موافق از مجموع آرای ۴۴ عضو مجمع به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.

این در حالی است که مجمع انتخاباتی روز شنبه ۱۷ کاندیدا دارد؛ کاندیداهایی از خانواده تنیس روی میز و خارج از آن که قرار است رقابت میان آنها پانزدهمین رئیس این رشته را در طول تاریخ فعالیت در ورزش ایران مشخص کند.

پیش از این فدارسیون تنیس روی میز ایران ۱۴ رئیس به خود دیده است. آقا خان بختیاری اولین رئیس این رشته بود که پیش از انقلاب اسلامی و سال ۱۳۲۵ مدیریت آن را بر عهده داشت. امیر میرصادقی هم اولین رئیس تنیس روی میز ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که سال ۱۳۵۸ مدیریت این رشته را بر عهده گرفت. در میان روسای پیشین فدراسیون تنیس روی میز، شاهرخ شهنازی دوره ریاست طولانی تری نسبت به سایرین داشت.

۱۴ رئیس فدراسیون تنیس روی میز در طول تاریخ فعالیت این رشته در ورزش ایران به این شرح هستند:

۱- آقا خان بختیاری

۲- محمود حاجبی

۳- غفور آلبا

۴- محسن آروین

۵- امیر امین

۶- دکتر شاهرخ امیر ارجمند

۷- امیر میر صادقی

۸- رضا لواسانی

۹- دکتر علی اکبری آرمند

۱۰- دکتر احمد صفوی زاده

۱۱- دکتر علی اکبری آرمند(مجددا)

۱۲- محمد مجد آرا

۱۳- شاهرخ شهنازی

۱۴- محمد زارع پور اشکذری

۱۵-؟

به گزارش مهر، مجم انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز ساعت ۱۰ فردا در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ریاست این مجمع را بر عهده خواهد داشت. مجمع انتخاباتی تنیس روی میز ۴۰ عضو دارد.