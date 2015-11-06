اعمال نظرات اصلاحی اساتید در بازنگری رشته علوم سیاسی

حمید طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون حدود ۵۱ برنامه درسی در مقاطع مختلف در شورای تحول و ارتقا علوم انسانی تصویب شده و برای اجرا به وزارت علوم ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۹۰ برنامه درسی در مقاطع مختلف در ۱۵ کارگروه شورای تحول و ارتقا علوم انسانی باقی مانده که باید بازنگری شوند.

دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی درخصوص اینکه هنوز برخی از دانشگاه ها خود را ملزم به اجرای رشته بازنگری شده کارشناسی علوم سیاسی نمی دانند و در اجرای این رشته ابهام وجود دارد، گفت: وقتی که این رشته بازنگری و برای اجرا به دانشگاه ها ارایه شد نظرهای اصلاحی توسط اساتید وجود داشت که اکنون این نقطه نظرها توسط شورای تحول اخذ شده است.

وی ادامه داد: تمام نظرهای جمع آوری شده در برنامه جدید اعمال می شود، طوریکه برای همه دانشگاه‌ها قابل قبول شود.