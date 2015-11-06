شهرام ناظری جلوی دوربین «سماع سوختن» رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که تولید سال ۱۳۹۴ است و توسط سعید اردهالی در نشر «اختران» تهیه شده، مستندی درباره‌ استاد شهرام ناظری است که در آن گروه فیلمساز این هنرمند را در سفر به قونیه همراهی می‌کنند.

عوامل تولید فیلم مستند «سماع سوختن» به این شرح هستند: پژوهشگر و کارگردان: آرش سنجابی، تصویربردار و صدابردار: علی رضوانی، صداگذار و تدوینگر: مانی قدرتنما، دستیار کارگردان: علیرضا میرزا، عکاس: الهه قاسم‌زاده، تهیه‌کننده: سعید اردهالی، تهیه شده در نشر اختران.

سنجابی متولد سال ۱۳۵۹ در کرمانشاه و دارای مدرک دکترای ریاضی است و در پرونده فیلمسازی‌اش، ساخت فیلم‌هایی چون: بگذارید میترا بخوابد، پارمیدا، کام ماهی، آن آواز غمناک، سخت مثل آب، از کوچه تا کن، سیمین نیمای غزل، نام تمام مردگان یحیاست و... به چشم می‌خورد.

نمایش فیلم مستند «سماع سوختن» در جشنواره سینماحقیقت، منوط به آرای هیات انتخاب بخش مسابقه ملی است که تا پایان آبان ماه اعلام خواهد شد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.