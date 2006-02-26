باشگاه استقلال خوزستان بيانيه اي را صادركرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دربيانيه باشگاه فرهنگي، ورزشي استقلال خوزستان آمده است: " اين روزها درايام محرم وصفر شاهد هتك حرمت وتخريب حرمين شريفه ومقدسات شيعه درسامرا عراق هستيم. باشگاه فرهنگي، ورزشي استقلال خوزستان با خيل هواداران خونگرم خود ضمن ابراز انزجار ازحركت كور دشمنان وبشريت كه درپي ايجاد اختلاف و دودستگي ونفاق بين مسلمانان مي باشند اين مصيبت عظمي و حركت تروريستي را به حضرت بقيه الله العظم امام عصر (عج) ومسلمانان و آزاد انديشان جهان تسليت عرض نموده و ضمن اعتراض ومحكوميت اين عمل وقيحانه از سازمانهاي بين المللي و حقوق بشرخواستارشناسايي و محاكمه عاملان اين جنايت فجيح مي باشند."