به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج ضمن قدردانی از حضور مردم ولایتمدار استان البرز به ویژه مردم ولایی کرج در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، اظهار کرد: ملت ایران اسلامی با حضور در مراسم راهپیمایی روز سیزده آبان پیام استکبار ستیزی خود را به جهانیان رساندند.

آیت الله حسینی همدانی با ستودنی خواندن حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، افزود: بی نظمی های نیز وجود داشت که باید در این خصوص تدابیری اندیشیده شود و ضعف ها جبران شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از مسئولان فرصت حضور در این مراسم را پیدا نکردند، گفت: کسانی که حضور نداشتند بی اعتقاد نیستند و قصد بی اعتنایی نداشته اند.

خطیب جمعه کرج در ادامه سخنان خود، با تاکید بر اینکه ملت ایران هیچوقت به آمریکا اعتماد نداشته و ندارد، گفت: این در حالی است که عده ای تلاش می کنند دشمن بودن آمریکا را کتمان کنند یا با رنگ و لعاب چهره خبیثش را عوض کنند.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان البرز شعار «مرگ بر آمریکا» ریشه در باور ملت ایران دارد و مردم ولایتمدار با بصیرت شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهند.

آیت الله حسینی همدانی گفت: آمریکا و متحدانش ماموریت یافته اند که جنگ به راه بیندازند در این خصوص از کودک کشی ابایی ندارند، ملت ایران اسلامی هرگز به این شیطان بزرگ که جنایت می کند اعتماد نخواهد کرد.

دولت ها نمی توانند در سیاست خارجی کشور تغییری ایجاد کنند

وی با تاکید بر اینکه باید با تمام توان در مقابل جنایات آمریکا ایستاد، افزود: شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل هرگز فراموش نمی شود.

خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه لعن و نفرین دشمنان دین، عبادت است، گفت: یکی از دشمنان دین که سالهاست مشغول دشمنی با دین خداست، رژیم منحوس و سگِ تعلیم دیده استکبار یعنی آل سعود است که تلاش می کند دین خدا را از بین ببرد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه چهلمین روز از شهادت حجاج در خانه امن الهی می گذرد، گفت: در مراسم حج امسال ۷ هزار حاجی به دلیل بی کفایتی و بی عرضگی رژیم آل سعود با لبانی تشنه به شهادت رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: جنایات آمریکا غیر قابل شمارش بوده و اثبات شده است که شیطان بزرگ دشمن ملت ایران است حال اگر کسی در دشمنی آمریکا با ایران اسلامی شک دارد بهتر است خودش را به طبیب نشان بدهد.

آیت الله حسینی همدانی با تاکید بر اینکه آمریکا به صراحت خود را دشمن ایران اسلامی می داند، گفت: عده ای در کشور خود را به خواب زده و قصد دارند این تفکر را که آمریکا دشمن ایران نیست، به خورد ملت بدهند.

وی بیان کرد: آمریکا و رژیم غاصب اسراییل در دنیا آبرویی ندارند و در حال جان کندن اند، مرده ای بیش نیستند که به اطراف خود چنگ می اندازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت: در این دیدار رهبر معظم انقلاب به نکات قابل توجه و مهمی اشاره کردند که باید مدنظر همه مسئولان قرار بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: رهبری در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه خیال کسانی را که فکر می کردند پس از برجام می توانند به لِفت و لیس بپردازند، نقش بر آب کرد.

خطیب جمعه کرج افزود: مقام معظم رهبری بر این نکته تاکید کردند که سیاست خارجی کشور از قانون اساسی گرفته شده است و دولت ها نمی توانند آن را تغییر دهند.

نقدینگی به بخش تولید تزریق نمی شود

آیت الله حسینی همدانی با تاکید بر اینکه بیانات رهبری چراغ راه و حافظ منافع ملت است، گفت: مفاد ۹ ماده ای نامه رهبری در خصوص برجام از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که مقام معظم رهبری در این نامه به صراحت در خصوص ابهامات و ضعف ساختاری برجام اشاره کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با مطرح کردن این سوال که چرا روند اجرای برجام بدون رعایت دستورات رهبری آغاز شده است، گفت: آقایان به صراحت مصاحبه می کنند که روند اجرایی برجام آغاز شده است و برای کسب اعتماد دشمنی که به او اعتمادی نیست تلاش می کنند چرا کسی چیزی نمی گوید، اعتراضی نمی کند؟

وی ادامه داد: در این خصوص ۲۱۳ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور اعتراض کرده اند ولی اعتراض به تنهایی فایده ای ندارد.

آیت الله حسینی همدانی خطاب به مسئولان گفت: طوری رفتار نکنید که جامعه دو قطبی شود می گویید تابع رهبری هستید در عمل هم تابع رهبری باشید.

نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: عمل به نامه رهبری در خصوص برجام به نفع نظام است و موجب اقتدار و عزت کشور می شود و مردم خواستار اجرایی شدن مفاد این نامه هستند.

خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب گشایش اقتصادی کشور را منوط به تحقق اقتصاد مقاومتی می داند، گفت: ایشان می فرمایند بهبود معیشت مردم در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی با طرح این سوال که چرا به تولید داخلی بها داده نمی شود، گفت: توجه به تولید داخلی اساس تحقق اقتصاد مقاومتی را تشکیل می دهد و تولید با کیفیت داخلی باید سرلوحه متولیان قرار گیرد.

آیت الله حسینی همدانی لازمه توجه به تولید داخلی را ایجاد غیرت ملی نسبت به این مهم عنوان کرد و گفت: باید تبلیغات به سمت و سویی برود که استفاده از تولید داخلی دغدغه مردم شود.

نماینده ولی فقیه در استان استان البرز گفت: متولیان می گویند نقدینگی کم بوده و این در حالی است که نقدینگی کم نیست نقدینگی به بخش تولید تزریق نمی شود.

دولتمردان در بیان نظراتشان دقت کنند

آیت الله حسینی همدانی گفت: خروج از رکود با عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی امکان پذیر بوده و این در حالی است که جریان های خزنده ای در حال تلاش برای انداختن ایران در دامن غرب هستند.

وی در ادامه به اظهار نظر برخی وزیران دولت تدبیر و امید در خصوص استفاده از مدیران غربی در حوزه اقتصاد اشاره کرد و گفت: آقایان می گویند همان طور که از مربی ورزشی خارجی استفاده می کنیم از مدیران خارجی در حوزه اقتصاد استفاده کنیم.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه با تاکید بر اینکه بسیاری قشنگ حرف می زنند ولی حرفِ قشنگ نمی زنند، گفت: استفاده از مستشاران اقتصادی غربی مصداق واقعی نفوذ اقتصادی است.

خطیب جمعه کرج در ادامه یادآور شد: رهبر معظم انقلاب تاکید می کنند از توان داخلی و مدیران داخلی استفاده کنیم و وزرا می گویند از مدیران متخصص اقتصادی غربی کمک بگیریم، آیا این تدبیر است؟

وی با اشاره به اینکه وظیفه روشنگری دارم و از هیچ حزب و گروهی حمایت نمی کنم، خطاب به دولتمردان گفت: در مطرح کردن نظریه های خود دقت کافی را به خرج دهید.

خطیب جمعه کرج به گستره نفوذ فرهنگی ایران در دنیا اشاره کرده و افزود: امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی با روش های که به کار برده اند و همچنین رفتار ملت شریف ایران به گونه ای بوده است که این نفوذ عمیق فرهنگی در دنیا به وجود آمده است حال مسئولان در مجامع بین الملل به گونه ای حرف نزنند و رفتاری نکنند که نفوذ فرهنگی ایران در خارج از کشور از میان برود.

نماینده ولی فقیه در پایان با اشاره به برگزاری کنفرانس بررسی وضعیت سوریه گفت: می گویند مردم سوریه باید خودشان برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند این حرف خوبی است مگر سال گذشته با نظارت بین المللی در این کشور انتخابات برگزار نشد؟