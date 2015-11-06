احتمال امضای ۵ قرارداد بزرگ نفتی تا پایان دولت یازدهم

رکن الدین جوادی در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین مزیت‌های نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC گفت: قراردادهای IPC همچون قراردادهای بیع متقابل نوعی قراداد خرید خدمات است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه تغییرات جدیدی که توسط وزارت نفت و کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت بر روی قراردادهای جدید اعمال شده، در هیات دولت تصویب شده است، تصریح کرد: امیدواریم مصوبه آن را ابلاغ کنند، نوعی قرارداد خرید خدمت است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تفاوت عمده قراردادهای جدید با قراردادهای بیع متقابل این است که حضور پیمانکار توسعه دهنده بعد از اتمام پروژه و راه اندازی آن تا مدت ۱۵ تا ۲۰ سال ادامه دارد، اظهار داشت: بنابراین شرکتی که کار مهندسی و توسعه را انجام می دهد، باید طوری کار کند که در این مدت پاسخگو باشد، زیرا درآمد آن به جای آنکه منوط به تکمیل پروژه باشد به درآمد حاصل از تولید پروژه وابسته است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه به نظر می‌رسد شرکت‌های بین‌المللی از این قراردادها استقبال کرده اند، بیان کرد: همیشه دعوا این بود که طرف ایرانی ادعا می کرد کارشان خوب نبوده و با گذشت مدت کوتاهی از رفتن آنها، تولید از آنچه تعریف شده بوده افت کرده و از آن طرف توسعه دهنده ها تاکید می کردند که مشکل از ما نبوده و نحوه نگهداری و بهره برداری شما با اشکال مواجه بوده است؛ چنانچه در طرح توسعه میدان مسجد سلیمان چنین چالشی با شرکت های چینی به وجود آمد.

این مقام مسئول افزود: با توجه به این دو موضوع، کارگروهی که وزارت نفت انتخاب کرد، سعی بر آن داشت مهمترین ضعف‌های قرارداد بیع متقابل که در اینجا شناسایی شده بود، را با لزوم حضور بلندمدت تر شرکت توسعه دهنده در دوران بهره برداری و تشکیل شرکت مشترک با طرف ایرانی بر طرف کنند.

به گفته وی همچنین در شرکت‌هایی همچون مناطق نفت‌خیز جنوب که گروه بهره برداری دارند، قرار شد گروه مشترکی برای بهره برداری توسط مناطق با همراهی و پشتیبانی فنی- لجستیک آن پیمانکار توسعه دهنده تشکیل شود.

جزئیات پرداخت پاداش تولید نفت در قراردادهای جدید

جوادی در پاسخ به پرسش مهر که آیا در قراردادهای جدید پاداشی متناسب با افزایش تولید برای پیمانکار تعیین شده است؟ توضیح داد: در حال حاضر چارچوب کلی قراردادها تعبیه شده و هنوز به صورت جزئی نهایی نشده است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه در این چارچوب به این شکل دیده شده که شرکت توسعه دهنده به نسبت افزایش بازیافت یا افزایش تولیدی که حاصل می شود، از پاداش تولید بهره مند شود، گفت: به عنوان نمونه به ازای هر ۱۰۰۰ بشکه ۵ یا ۱۰ بشکه نفت خام یا پول آن و یا میعانات گازی آن را بسته به اینکه نفت خام یا گاز باشد به عنوان دستمزد می گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در بخش سرمایه گذاری و هزینه‌های بانکی همانند قرارداد بیع متقابل عمل می شود، تصریح کرد: یعنی پیمانکار هزینه‌های سرمایه گذاری و هزینه بانکی را عینا می گرفت و فقط میزان پاداش براساس نرخ بازگشت سرمایه که تعریف می شد، بود.

معرفی ۵۰ طرح جدید نفتی به خارجی‌ها

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش دیگر مهر که در کنفرانس تهران چند پروژه سرمایه گذاری جهت معرفی در نظر گرفته شده است؟ اظهار داشت: به طور کلی قصد شرکت نفت این است که حدود ۵۰ پروژه در کنفرانس تهران معرفی اولیه کنیم.

وی ادامه داد: البته به این معنی نیست که قصد توسعه همه این پروژه ها را داریم بلکه سپس به طور مرحله بندی آنها را ارائه خواهیم کرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بیشتر هدف معرفی فرصت توسعه صنعت نفت و گاز در ایران است، تصریح کرد: در کنفرانس تهران از این مجموعه حدود ۲۰ طرح مربوط به اکتشاف و حدود ۳۰ طرح توسعه یا ازدیاد برداشت است. برخی از آنها در دریا و برخی در خشکی هستند.

امضای ۵ قرارداد بزرگ نفتی در دولت یازدهم

جوادی در پاسخ به پرسش دیگر مهر اگر تحریم‌ها لغو شود، یکشبه قرادادی امضا نخواهد شد. به نظر شما اگر تا پایان دولت یازدهم همه تحریم‌ها لغو شود، چه میزان پتانسیل جذب سرمایه از طریق قرادادهای IPC خواهد بود؟ گفت: این نوع قرارداد که تعریف شده تا تکمیل بحث‌های زیادی دارد و برای اولین بار مطرح می شود. ممکن است زمان مذاکره یا مناقصه و تصمیم گیری مقداری طولانی شود ولی امیدواریم تا پایان دولت حداقل ۴ تا ۵ قرارداد از این نوع به نتیجه برسد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه در کنفرانس نفتی تهران حضور نمایندگان و مدیران تمامی شرکت های بزرگ نفتی جهان قطعی شده است، خاطرنشان کرد: تمامی شرکت‌های معتبر نفتی درجه ۱ و درجه ۲ شاید جز شرکت‌های نفتی آمریکایی در این کنفرانس مشارکت کنند.