معرفی ۴۰ عضو مجمع تنیس روی میز/ شهنازی نماینده کمیته المپیک نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ریاست مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز را بر عهده دارد که ساعت ۱۰ روز شنبه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

برای برگزاری این مجمع انتخاباتی از هیات های استانی سمنان ، سیستان و بلوچستان ، چهارمحال و بختیاری و کرمان که همچنان با سرپرست اداره می شوند هیچ نماینده ای شرکت ندارد؛ به همین دلیل مجمع فردا با حضور ۴۰ عضو دارای حق رای برگزار می شود.

رباب شهریان، نایب رئیس اول کمیته ملی المپیک نماینده این کمیته برای انتخابات روز شنبه معرفی شده این در حالی است که شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک نماینده این کیمته در تمام مجامع انتخاباتی بود که پیش از این برگزار شده است.

همچنین ندا شهسواری، افشین نوروزی و نوشاد عالمیان سه ملی پوشی هستند که به عنوان نماینده بازیکنان در مجمع انتخاباتی فردا شرکت می کنند ضمن اینکه مهرداد بابادی وند که یک ماه پیش از شرکت در انتخابات کناره گیری کرد هم نماینده مربیان است.

۴۰ عضو مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز به این شرح معرفی شده اند:

۱- نصرالله سجادیمعاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارش ورزش و جوانان

۲- رباب شهریان نایب رئیس کمیته ملی المپیک

۳- محمد نوری نماینده نیروهای مسلح

۴- بای سلامی نماینده فدراسیون دانش آموزی

۵- مجید احتشام زاده نماینده فدراسیون کارگری

۶- بخردی نماینده نماینده فدراسیون دانشگاهی

۷- محمود رهیده نماینده داوران

۸- مهرداد بابادی وند نماینده مربیان

۹- عبدالخدر حیدری نماینده باشگاه پتروشیمی بندرامام

۱۰- حمیدرضا صابری نماینده باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱- ندا شهسواری نماینده ورزشکاران

۱۲- افشین نوروزی نماینده ورزشکاران

۱۳- نوشاد عالمیان نماینده ورزشکاران

۱۴- مسعود ژاله رجبی رئیس هیئت استان آذربایجان شرقی

۱۵- جعفر قلی پور رئیس هیئت استان آذربایجان غربی

۱۶- مهدی تکابی رئیس هیئت استان اصفهان

۱۷- علی دهقانی رئیس هیئت استان اردبیل

۱۸- کرم الله پوراسماعیل رئیس هیئت استان ایلام

۱۹- خلیل شیخیانی رئیس هیئت استان بوشهر

۰- محمد بایرامپور رئیس هیئت استان تهران

۲۱-کیان دهراب پور رئیس هیئت استان کهگیلویه و بویراحمد

۲۲- امان مراد افشین رئیس هیئت استان خراسان شمالی

۲۳- مجید رفاهی افشار رئیس هیئت استان خراسان رضوی

۲۴- علیرضا حمیدی رئیس هیئت استان خراسان جنوبی

۲۵- حسین سلیمانی رئیس هیئت استان خوزستان

۲۶- علی محمدی رئیس هیئت استان زنجان

۲۷- مهدی ترابی رئیس هیئت استان فارس

۲۸- داود محمدی رئیس هیئت استان قزوین

۲۹- محمدقاسم عموئیان رئیس هیئت استان قم

۳۰- نژاد جهانی رئیس هیئت استان کردستان

۳۱- شهنام اردلان رئیس هیئت استان کرمانشاه

۳۲- علیرضا حجازیان رئیس هیئت استان البرز

۳۳- حسین لیاقی رئیس هیئت استان گلستان

۳۴- منصور مولایی پور رئیس هیئت استان گیلان

۳۵- محسن اسدبیگی رئیس هیئت استان لرستان

۳۶- عباسعلی زعفری رئیس هیئت استان مازندران

۳۷- علی اکبر نجفی رئیس هیئت استان مرکزی

۳۸- نادر سعیدی رئیس هیئت استان هرمزگان

۳۹- محسن افروخته رئیس هیئت استان همدان

۴۰- عزیزالله سیفی رئیس هیئت استان یزد

به گزارش مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز ۱۷ کاندیدا دارد. اسامی این کاندیداها به شرح زیر است:

محمد زارع پور اشکذری، حمید رضا ثمری خلج، پیمان ابوالحسنی، مهران احدی، محمد باقر پسران، مهدی آرمند نیا، سید محمد شروین اسبقیان، سید احمد صفوی زاده، امیر عمیدی، علیرضا طالب، رضا نیک بخش، مهرداد علی قارداشی، جمشید زارع جمال آبادی، حسین عزیزی بروجنی، بهنام حبیب زاده مومن، علیرضا حاجی سید محسنی و خانم فاطمه کیوانی.