به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر پنجشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چهارده سال گذشته روابط خوب و دوستانه‌ای با دولت ترکیه و حزب اعتدال و توسعه داشته است و امیدوارم در دوره جدید نیز بتوانیم گام‌های بلندتری در جهت تقویت و تحکیم روابط برداریم.

وی با تاکید بر اینکه لازم است هر چه سریعتر روند توسعه روابط و گسترش همکاری‌های دوجانبه ی تهران و آنکارا با جدیت بیشتری نسبت به گذشته فعال شود، تصریح کرد: دو کشور باید سطح همکاری‌ها و مناسبات خود را در همه زمینه از جمله موضوعات مهم اقتصادی و سیاسی ارتقا دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به حساسیت های موجود در منطقه، بر لزوم تقویت و توسعه همکاری های دو کشور در جهت مقابله با گروه‌های تروریستی و حل مسائل منطقه تأکید کرد.

جهانگیری افزود: ایران و ترکیه باید از ظرفیت‌های سیاسی خود در جهت حل و فصل بحران سوریه و عراق استفاده کنند و همکاری‌های خود را در این زمینه افزایش دهند.

معاون اول رئیس‌جهمور در این تماس تلفنی همچنین برای دولت و ملت ترکیه موفقیت و سربلندی در عرصه‌های مختلف را آرزو کرد.

احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه نیز در این مکالمه تلفنی با اشاره به روند رو به رشد مناسبات تهران و آنکارا در دوره مسئولیت حزب عدالت و توسعه گفت: حزب عدالت و توسعه در ۴ سال آینده نیز دولت را در اختیار خواهد داشت و امیدوارم شاهد توسعه بیش از پیش روابط ایران و ترکیه در همه زمینه‌ها باشیم.

نخست وزیر ترکیه با تأکید بر اینکه گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران یکی از اولویت‌های دولت ترکیه محسوب می‌شود، تصریح کرد: روابط دو کشور به خصوص در مقطع فعلی از اهمیت فراوانی برای حل و فصل مسائل و مشکلات منطقه برخوردار است.

احمد داود اوغلو همچنین از آمادگی ترکیه برای گسترش روابط و توسعه مناسبات در همه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اظهار امیدواری کرد گام‌های بلندتری در راستای ارتقاء سطح مناسبات فی مابین برداشته شود.

وی با اشاره به دیدار خود با روحانی در نیویورک، مذاکرات صورت گرفته را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه همکاری‌های دو کشور در سطح مناسبی قرار دارد که این امر نشان دهنده روابط خوب میان تهران و آنکارا است.

نخست وزیر ترکیه همچنین خواستار ابلاغ سلام‌های گرم خود و رئیس‌جمهور این کشور به مقام معظم رهبری و روحانی شد و برای دولت و ملت ایران آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.