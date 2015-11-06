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۱۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

جهانگیری در گفت‌وگوی تلفنی با داود اوغلو مطرح کرد؛

گسترش همکاریهای ایران‌ و ترکیه برای مقابله با گروه‌های‌تروریستی

گسترش همکاریهای ایران‌ و ترکیه برای مقابله با گروه‌های‌تروریستی

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حساسیت های موجود در منطقه، بر لزوم تقویت و توسعه همکاری های دو کشور ایران و ترکیه در جهت مقابله با گروه‌های تروریستی و حل مسائل منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر پنجشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چهارده سال گذشته روابط خوب و دوستانه‌ای با دولت ترکیه و حزب اعتدال و توسعه داشته است و امیدوارم در دوره جدید نیز بتوانیم گام‌های بلندتری در جهت تقویت و تحکیم روابط برداریم.

وی با تاکید بر اینکه لازم است هر چه سریعتر روند توسعه روابط و گسترش همکاری‌های دوجانبه ی تهران و آنکارا با جدیت بیشتری نسبت به گذشته فعال شود، تصریح کرد: دو کشور باید سطح همکاری‌ها و مناسبات خود را در همه زمینه از جمله موضوعات مهم اقتصادی و سیاسی ارتقا دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به حساسیت های موجود در منطقه، بر لزوم تقویت و توسعه همکاری های دو کشور در جهت مقابله با گروه‌های تروریستی و حل مسائل منطقه تأکید کرد.

جهانگیری افزود: ایران و ترکیه باید از ظرفیت‌های سیاسی خود در جهت حل و فصل بحران سوریه و عراق استفاده کنند و همکاری‌های خود را در این زمینه افزایش دهند.

معاون اول رئیس‌جهمور در این تماس تلفنی همچنین برای دولت و ملت ترکیه موفقیت و سربلندی در عرصه‌های مختلف را آرزو کرد.

احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه نیز در این مکالمه تلفنی با اشاره به روند رو به رشد مناسبات تهران و آنکارا در دوره مسئولیت حزب عدالت و توسعه گفت: حزب عدالت و توسعه در ۴ سال آینده نیز دولت را در اختیار خواهد داشت و امیدوارم شاهد توسعه بیش از پیش روابط ایران و ترکیه در همه زمینه‌ها باشیم.

نخست وزیر ترکیه با تأکید بر اینکه گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران یکی از اولویت‌های دولت ترکیه محسوب می‌شود، تصریح کرد: روابط دو کشور به خصوص در مقطع فعلی از اهمیت فراوانی برای حل و فصل مسائل و مشکلات منطقه برخوردار است.

احمد داود اوغلو همچنین از آمادگی ترکیه برای گسترش روابط و توسعه مناسبات در همه زمینه‌ها با جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اظهار امیدواری کرد گام‌های بلندتری در راستای ارتقاء سطح مناسبات فی مابین برداشته شود.

وی با اشاره به دیدار خود با روحانی در نیویورک، مذاکرات صورت گرفته را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه همکاری‌های دو کشور در سطح مناسبی قرار دارد که این امر نشان دهنده روابط خوب میان تهران و آنکارا است.

نخست وزیر ترکیه همچنین خواستار ابلاغ سلام‌های گرم خود و رئیس‌جمهور این کشور به مقام معظم رهبری و روحانی شد و برای دولت و ملت ایران آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

 

کد مطلب 2959033

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