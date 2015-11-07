ساخت نماهنگ «عاشورا در اندیشه و فکر امام خمینی (ره)» در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تصویری که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در عراق تهیه و توزیع شده، به دو زبان عربی و فارسی تهیه شده است.

در ابتدای این نماهنگ جملاتی از امام راحل (ره) نقل شده است که محرم را ماه احیای زندگی مجاهدین و مظلومین جهان اسلام می‌داند و می‌فرماید: «خون سیدالشهداء (ع) خون مردم کشورهای اسلامی را به جوش و خروش آورد.»

در ادامه مجموعه تصاویر زیبای طراحی شده از واقعه عاشورا و کربلا به همراه بیاناتی از حضرت امام (ره) به ویژه این تأكید امام كه «ما هرچه داریم از نهضت عاشوراست»، ارایه شده است.

این نماهنگ نمایشی که به مدت ۲۰ دقیقه تهیه شده با مدیحه‌سرایی و تصاویری از حرم سیدالشهداء به زبان عربی پایان می‌یابد.