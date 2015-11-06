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۱۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶

معاون شهردار تهران تاکید کرد:

تهیه بودجه سال۹۵ براساس رویکرد ستادی

تهیه بودجه سال۹۵ براساس رویکرد ستادی

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به نقاط ضعف و قوت بودجه سنوات گذشته اظهار داشت: بودجه سال ۹۵ براساس رویکرد ستادی تهیه می شود و متمرکز بر پروژه های نیمه تمام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی با بیان این مطلب گفت: در آستانه تدوین برش سوم از برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران هستیم و باید بودجه سال ۹۵ را بر اساس سیاست ها و اصولی تنظیم کنیم که دستاورد آن حداکثر برد برای شهر تهران باشد.

وی با اشاره به تجارب گذشته بر ضرورت اصلاح اشکالات دو سال قبل و سال جاری در بحث بودجه پرداخت و افزود: باید از خرد شدن اعتبارات و تعریف پروژه های جدید پرهیز و در مقابل، پروژه های کلان در بودجه سال ۹۵ پیش بینی شود.

امانی در ادامه با اشاره به دفاع رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران از عملکرد شهرداری و اجرای طرح ارتقای کیفیت زندگی در مرکز شهر تهران؛ بر بازنگری در عملکرد کالبدی و معماری، اجتماعی و فرهنگی، خدمات عمومی و حمل و نقل در این منطقه  تاکید کرد.

وی یکی از معضلات بزرگ منطقه ۱۲ را مهاجرت اتباع بیگانه به آن عنوان کرد و گفت: ۶۰ درصد افراد سکونت یافته در منطقه ۱۲ غیر بومی و ۹۰ درصد هم مهاجر هستند که از اقامتگاه های موقت و عمومی استفاده کرده و آسیب های اجتماعی زیادی برای شهر تولید می کنند.

امانی با برشمردن مولفه های موثر در این بخش از شهر تهران ۶ مولفه را در دستور کار مدیریت شهری ذکر و خاطرنشان کرد: در دوره های قبل مدیریت شهری و تا قبل از یک دهه اخیر در حل اینگونه معضلات در مرکز شهر غفلت شد و توجه لازم مثل امروز صورت نگرفته اما در حال حاضر جسارت در اعلام و گزارش معضلات و مشکلات و شهامت گفتار آن در شهرداری تهران محقق است و ترسیم وضعیت موجود توسط شهردار تهران در معرفی وضعیت کارتن خواب ها، کودکان خیابان خواب، باند های قاچاق مواد و شرارت با عملکرد کالبدی و معماری، اجتماعی و فرهنگی، خدمات عمومی، حمل و نقل بار و مسافر مورد بازنگری جدی مدیریت شهری قرار گرفته و از وظایف مهم شهرداری است که باید در بحث عملکرد انتظامی، امنیتی، قضایی و حقوقی منطقه ۱۲ و محلات آن ازجمله محله هرندی به عنوان مولفه هایی جدی بسترسازی و اقدام شود که امیدواریم آن رابه سرانجام مطلوب برسانیم.

امانی در پایان افزود: البته مدیریت شهری به دلیل ناهنجاری های ناشی از این موضوعات در انتظار اقدامات دستگاه های دیگر نخواهد ماند.

 

کد مطلب 2959053
سیامک صدیقی

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