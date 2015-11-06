دراگان اسکوچیچ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست سه بر یک تیمش برابر استقلال در رقابت های جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما این مسابقه را روی دو اشتباه بچگانه واگذار کردیم. در ابتدا بازی خوبی را از خودمان به نمایش گذاشتیم اما روی دو ضربه ایستگاهی و دو اشتباه دروازه ما باز شد و بازی را واگذار کردیم.

وی در خصوص دلایلی ناکامی فولاد در بازیهای اخیر افزود: فوتبال مسابقه ای است که باید در زدن ضربات نهایی در آن دقت کرد. نتیجه بازیها در فوتبال در محوطه جریمه رقم می خورد که متاسفانه ما روی این منطقه ضعف داریم و فقیر هستیم و نمی توانیم در این محوطه حساس کارایی لازم را داشته باشیم. همین مسئله موجب ناکامی ما در بازیهای اخیر شد.

سرمربی تیم فولاد خوزستان تصریح کرد: ما بازی خوبی در زمین به نمایش می گذاریم اما باید در زدن ضربات نهایی دقت لازم را داشته باشیم و در محوطه جریمه حریفان نهایت استفاده را از موقعیت هایمان بکنیم تا بتوانیم در مسابقه فوتبال به اهدافمان و موفقیت برسیم.

اسکوچیچ در پایان در خصوص تعطیلی های مکرر لیگ گفت: این تعطیلی ها اصلا به نفع فوتبال ایران نیست زیرا لیگ در ماه پیش حدود ۲۰ روز تعطیلی بود و دوباره بعد از سه مسابقه لیگ مجددا تعطیل شد. ما تعطیلی های مکرری در برنامه امسال داریم که این تعطیلی ها باعث پائین آمدن سطح کیفی لیگ فوتبال ایران می شود.