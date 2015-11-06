به گزارش خبرنگار مهر محمود واعظی ظهر جمعه در محل شورای اداری گچساران افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۸ روستای استان کهگیلویه و بویراحمد به اینترنت متصل شده است.

وی افزود: در سال جاری ۱۴ میلیارد تومان برای شهرستانهای گچساران و باشت هزینه شده و ۲۰ میلیارد تومان هم برای این دو شهرستان برنامه ریزی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای ۱۱۱ کیلومتر فیبرنوری از شهر دوگنبدان تا نورآباد ممسنی به عنوان طرح پایلوت خبر داد.

وی با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد نیاز به توجه بیشتری دارد ادامه داد: نگاه ما به همه استانها نباید یکسان باشد و استانهای کمتر توسعه یافته به نگاه ویژه تری نیاز دارد.

واعظی اظهار داشت: در راستای توسعه بافت فرسوده گچساران برنامه ویژه ای داریم و با برنامه ریزی که صورت می گیرد بخشی از بودجه سال ۹۵ این شهرستان در سال جاری برای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در بافت فرسوده گچساران هزینه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر پیش ازظهر جمعه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در گچساران، در گلزار شهدای این شهر حضور یافت و سپس در جلسه شورای اداری این شهرستان شرکت کرد.