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۱۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۳

امام جمعه موقت سنندج:

امیدواریم ایجادمنطقه آزادبانه-مریوان موجب رفع دغدغه های مردم شود

امیدواریم ایجادمنطقه آزادبانه-مریوان موجب رفع دغدغه های مردم شود

سنندج- امام جمعه موقت سنندج گفت: امیدواریم ایجاد منطقه آزاد تجاری،صنعتی بانه- مریوان منجربه رفع دغدغه های مردم استان کردستان از جمله بیکاری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدمحمدسعید حسینی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج از تلاش ها و خدمات رئیس جمهور در تصویب لایجه پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری، صنعتی بانه- مریوان شورای عالی مناطق آزاد کشور وهمچنین پیگیری های استاندار کردستان در این رابطه تقدیر کرد وگفت: انتظار می رود این پیگیری ها همچنان ادامه داشته باشد و در همین دولت شاهد تصویب نهایی منطقه آزاد در استان باشیم.

وی با بیان اینکه بیکاری و سرمایه گذاری مهمترین دغدغه مردم استان کردستان است،عنوان کرد: امیدواریم با ایجاد منطقه آزاد بانه –مریوان شاهد رفع بخشی از دغدغه های مردم استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه کلمه محرومیت شایسته استان توانمند کردستان نیست، اظهار داشت: کردستان از توانمندی های خدادادی فراوانی برخوردار است و نیاز به استفاده بهینه و بهره برداری اصولی از آن است تا توسعه پیدا کند.

امام جمعه موقت سنندج ادامه داد: امیدواریم با نگاه ویژه دولت تدبیر وامید و همراهی و همکاری مردم کلمه محرومیت از روی این استان برداشته و حذف شود.

ماموستا حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت حق و حقوق دیگران تاکید کرد و گفت: احترام به همسایه و توجه به وضعیت معیشتی آنها برای ما مسلمانان امری ضروری است.

وی با بیان اینکه پرداخت زکات در دین مبین اسلام فریضه ای واجب است، بیان کرد: زمانی که مسلمانان اقدام به پرداخت زکات کنند در جامعه اسلامی از  بسیاری از ناهنجاری هایی که  ریشه آنها ضعف معیشتی و فقر مردم است، جلوگیری می شود.

کد مطلب 2959121

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