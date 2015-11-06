برای تأمین امنیت انگلیس مقابل داعش باید به خود متکی باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلیس امروز در اظهاراتی اتکاء این کشور در مبارزه با گروه تروریستی داعش را نادرست اعلام کرد.

فالون که برای نمایندگان سخنرانی می کرد، در این باره گفت: اتکاء لندن به متحدین خود برای محافظت از انگلیس در برابر آسیب های ناشی از فعالیت های داعش اشتباه است.

وی که از نمایندگان می خواست تا افزایش حملات هوایی این کشور در عراق علیه داعش را مورد بررسی قرار دهند، ادامه داد: من از نمایندگان می خواهم در این باره فکر کنند که هم اکنون به دلیل حضور گسترده آمریکایی ها، استرالیایی ها و فرانسوی هاست که خیابان های لندن ایمن مانده است؛ چرا که آن ها با حمله به قلب داعش در سوریه این ایمنی را برای ما به همراه آورده اند.

وی بدون اشاره به کمک های همه جانبه غرب در پیدایش و گسترش نفوذ گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق افزود: داعش تهدید مستقیمی برای ما به شمار می آید. نباید به استرالیا، آمریکا و فرانسه برای امن نگه داشتن انگلیس تکیه داشته باشیم.

وزیر دفاع انگلیس که در تلاش است به هر بهانه ممکن در گسترش نفوذ این کشور در منطقه راهبردی خاورمیانه از به اصلطلاح هم پیمانان خود عقب نماند، تأکید کرد: دولت انگلیس طی چند هفته آینده با هدف تلاش برای کسب یک اجماع سیاسی پیرامون تعمیم دخالت نظامی انگلیس از عراق به نبرد در سوریه، مجموعه رایزنی ها و مذاکرات اطلاعاتی و امنیتی را با قانونگذاران انگلیسی انجام خواهد داد.