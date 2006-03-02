امروز در تاريخ

ورود كاروان اسراى اهل بيت‏«ع‏» از كربلا به دمشق:



در چنين روزي در سال 61 ه ق كاروان اسيران كربلا از كربلا به دمشق رسيد . فضاي عمومي شام، شادماني و خشنودي از كشته شدن حسين (ع) بود. شام از آغاز مسلماني خود، در دست خالد بن وليد و بعد معاويه و سرانجام يزيد بود. اسيران و سرهاي شهيدان را در خيابانهاي شام مي گرداندند. آنان را زماني به مجلس يزيد وارد كردند كه سر حسين (ع) در برابر يزيد بود و يزيد با چوبدستي خود به لبها و دندانهاي حسين (ع) مي زد. چنين صحنه تلخي و جانگدازي را خانواده پيامبر (ص) در كوفه نيز ديده بودند. صداي زينب (س) در مجلس يزيد بلند شد: «سپاس خدا را كه پروردگار هر دو جهان است و درود و سلام او بر سالار رسولان. خداوند راست گفت آنجا كه مي گويد: سپس عاقبت آن كساني كه مرتكب كارهاي بد شدند، ناگواراتر بود. زيرا اينان آيات خدا را دروغ انگاشته و آنها را به مسخره گرفتند. يزيد، پنداري اكنون كه زمين و آسمان بر ما تنگ است، و چون اسيران شهر به شهرمان مي برند، در پيشگاه خدا ما را ننگ است؟ و ترا بزرگواري است و آنچه كردي نشانة سالاري؟ به خود مي بالي و از كرده خويش خوشحالي؛ كه جهان تو را به كام است و كارت به نظام؟ نه چنين است، اين شادي، تو را عزاست و اين دولت براي تو بلاست و اين گفته خداست: « كافران مي پندارند كه در مهلتي كه به آنها مي دهيم، خير آنهاست. به آنها مهلت مي دهيم تا بيشتر به گناهانشان بيفزايند و براي آنهاست عذابي خوار كننده.» اي پسر آزاد شدگان، اين آيين داداراست كه زنان و كنيزانت را در پرده نشاني و دختران پيغمبر را ازين سو بدان سو براني؟‌ حريم حرمتشان شكسته و نفس هايشان در سينه بسته، نژند بر پشت شتران و شتربانان آنان، دشمنان. از سويي به سويي و هر روز به كويي، نه تيمار خواري دارند، نه ياري، نه پناه و نه غمگساري، دور و نزديك به آنان چشم دوخته و دل كسي به حالشان نسوخته. آنكه ما را خوار مي شمرد و به چشم كينه و حسد در ما مي نگرد، شگفت نيست اگر دشمني ما را از ياد نبرد. با چوبدستي به دندان جگر گوشه پيغمبر مي زني؟‌و جاي كشتگانت را در بدر خالي مي كني؟ كه كاش بودند و مرا مي ستودند. آنچه را كردي،‌ خوب مي شماري؟ و خود را بي گناه مي پنداري؟‌چرا شاد نباشي؟ كه دل ما را خستي و از رنج سوزش درون رستي و آنچه ريختي؟ خون جوانان عبدالمطلب بود، ‌ستارگان زمين و فرزندان رسول رب العالمين. و بزودي بر آنان خواهي در آمد، در پيشگاه خداي متعال و دوست خواهي داشت كه كاش كور بودي و لال و نمي گفتي «چه خوش بود كه كشتگان من در بدر، اينجا بودند و مرا «شاد باش» مي گفتند و شعر مي نمودند. خ دايا حق ما را بستان و كساني را كه بر ما ستم كردند، به كيفر رسان. يزيد! به خدا جز پوست خود را ندريدي، و جز گوشت خويش را نبريدي، و به زودي و ناخواسته بر رسول خدا در مي آيي. روزي كه خويشان و كسان او در بهشت غنوده اند و خدايشان در كنار هم آورده است و از بيم پريشاني آسوده اند. اين گفته خداي بزرگ است كه «پندار آنان كه در ر اه خدا كشته شده اند، مرده اند؛ كه آنان نزد پروردگار خود زنده اند و روزي خورنده اند.» به زودي آنكه تو را بر اين مسند نشانده و گردن مسلمانان را زير فرمان تو كشانده، خواهد دانست كه زيانكار كيست و خوار و بي مايه چه كسي است. در آن روز، داور، خداو دادخواه، مصطفي و گواه برتو، ‌دست و پاهاست. اما اي دشمن و دشمن زاده خدا، من اكنون تو را خوار مي دارم و سرزنش تو را به چيزي نمي شمارم، اما چه كنم كه ديده ها گريان است و سينه ها بريان. و دردي كه از كشته شدن حسين به دل داريم، بي درمان. سپاه شيطان، ما را به جمع سفيهان مي فرستند تا مال خدا را به پاداش هتك حرمت خدا بدو دهند. اين دست جنايت است كه به خون ما مي آلايند، و گوشت ماست كه زير دندان مي خائيد، و پيكر پاك شهيدان است كه گرگان بيابان از هم مي ربايند. اگر ما را به غنيمت مي گيري، غرامت خود را مي گيريم، در آن روز، جز كرده زشت، چيزي نداري. تو، پسر مرجانه را به فرياد مي خواني و او از تو ياري مي خواهد. با يارانت در كنار ميزان ايستاده، چون سگان برآنان بانگ مي زني و آنان به روي تو بانگ مي زنند و مي بيني نيكوترين توشه اي كه معاويه براي تو ساخت، كشتن فرزندان پيغمبر بود كه گردنت انداخت. به خدا، كه جز از خدا نمي ترسم و جز به او شكوه نمي برم، هر حيله اي داري به كار بر و از هر كوششي كه تواني، دست مدار و دست دشمني از آستين برآر، كه به خدا اين عار به روزگار زتو شسته نشود. سپاس خداي را كه پايان كار سادات جوانان بهشت را سعادت و آمرزش مقرر داشت و بهشت را براي آنان واجب انگاشت. از خدا مي خواهم كه پاية قدر آنان را والا و فضل فراوان خويش به ايشان عطا فرمايد،‌ كه او مدد كار تواناست.»

پيام آور عاشورا/ سيد عطا الله مهاجراني/ انتشارات اطلاعات 1371



ورود نظاميان انگليسي به ايران :

درچنين روزي در سال1294هجري شمسي نظاميان انگليسي با ورود به جنوب ايران ( كرمان ) پليس جنوب ايران را تشكيل دادند . ژنرال سايكس رهبر اين گروه نظامي بود . اين گروه بعد ازاجراي مفاد قرارداد 1907 تشكيل شد . قرار داد ياد شده ايران را به سه منطقه تحت نفوذ دولتهاي انگليس و روسيه تبديل مي كرد .



ترك خاك ايران :

درچنين روزي در سال1324هجري شمسي ،و پس از جنگ جهاني دوم نيروهاي انگليسي ايران را ترك گفتند. در اين ميان نيروهاي روس همچنان بخش هايي از ايران را در تصرف خود داشتند .



تظاهرات گسترده در تهران :





در چنين روزي در سال 1357 ه ش راهپيمايى هاي گسترده اي در شهر هاي مختلف كشور عليه رژيم پهلوي برگزار شد .در اين روز دهها هزار تن در راهپيمائى هاي خود در خيابانهاى تهران در مسير ميدان آزادى به اعتراض عليه رژيم پهلوي پرداختند .گفته مي شود در تظاهرات روز تاسوعا بيش از نيم ميليون تن شركت كرده بودند.آيت الله سيد محمود طالقانى، كه بتازگى از زندان آزاد شده بود و رهبران جبهه ملى و نهضت آزادى آن را رهبرى كردند. آنتونى پارسونز، كه شاهد تظاهرات و راهپيمايى‏تاسوعا بود، مشاهدات خود را اين گونه نوشته است : «...هر دو روز - تاسوعا و عاشورا - از ساعت نه صبح تا ظهر، من در پشت پنجره اطاقم، صفوف راهپيمايانى را كه از خيابان فردوسى عبور مى‏كردند، نظاره مى‏كردم.طى سه تا چهار ساعت، عرض اين خيابان و پياده‏روهاى آن، مملو از جمعيتى بود كه براى پيوستن به صفوف ديگر راهپيمايان در حركت‏بودند، تا جايى كه چشم كارمى‏كرد، جمعيت موج مى‏زد من رقم يك ميليون، تا يك ميليون و نيم تن را كه روزنامه‏ها درباره تعداد شركت كنندگان تخمين زده بودند، اغراق‏آميز نمى‏دانم در خيابانها، يك سرباز، يا پليس ديده نمى‏شد و نظم جمعيت، فوق العاده و بى‏نظير بود....»



تولد مرتضي حنانه :



در چنين روزي در سل 1301 ه ش مرتضي حنانه بزرگ موسيقيدان ايراني در تهران ديده به جهان گشود . وي از بدو كودكي به فراگيري فنون موسيقي مشغول شد و پس از پايان دوره دبستان در هنرستان موسيقي مشغول به تحصيل شد . او در هنرستان

ساز هورن را به عنوان ساز تخصصي خود برگزيد . حنانه در همين دوره هنرستان به دليل هوش سرشار خود توانست كريست اول اركستر سمفونيك هنرستان عالي تهران شود.حنانه در سال 1321 ه ش پس از دريافت ديپلم رهبري اركستر سمفونيك هنرستان را به عهده گرفت . او سپس با گروهي ازهنرمندان، اركسترسمفونيك تهران را پايه گذاري كرد. وي پس از آن به ايتاليا رفت و مدتي دراين كشور به تحصيل موسيقي پرداخت و پس ازبازگشت عضو شوراي عالي موسيقي راديو شد. او علاوه بر رهبري اركستر سمفونيك تهران ، به تدريس موسيقي مشغول بود و در اين مسير شاگرداني چند همچون علي برلياني و امير علي حنانه تربيت كرد . وي علاوه بر اين عضو شوراهاي مختلف موسيقي ، مؤسس اركستر فارابي ، تنظيم كننده واجراگر آثار آهنگسازان ايراني بااركستر فارابي بود. روندو كاپريچيوزا ، صبر و ظفر ، فرار از تله و ... هزار دستان (برگرفته از آهنگ مرتضي ني داود ) از جمله مهمترين آثار اويند . اوهمچنين براي فيلمهاي عروس دجله ، بهلول ، ساحل انتظار ، لذت گناه ، عروس دريا ، الماس 33 ، پل ، كاكو ، پهلوان مفرد ، سه قاب ، فرار از تله ، بابا شمل ، راز درخت سنجد ، قصاص ، صمد و فولاد زره ديو ، جهنم به اضافه ي من ، قلندر ، خونبارش ، سند زنده ، تشريفات ، مردي كه موش شد ، تيرباران و جعفر خان از فرنگ برگشته آهنگ ساخته است. مرتضي حنانه سرانجام در اثر سكته ي قلبي در گذشت.



انتشار روزنامه سياست :

