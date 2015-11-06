نماینده رامیان گلستان در دور رفت لیگ برتر بدمینتون شکست خورد

شهرام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دور رفت مرحله مقدماتی رقابت های لیگ برتر بدمینتون مردان باشگاه های کشور«جام خلیج فارس» در گروه ب، به مدت دو روز به میزبانی استان مازندران در سالن اختصاصی بدمینتون شهر آمل برگزار شد.

سعیدی خاطرنشان کرد: تیم شهرداری رامیان که برای نخستین بار در لیگ برتر شرکت کرده است با دوتیم آمل و گاز تهران همگروه شد که متاسفانه هردو بازی را با نتیجه مشابه سه بر دو واگذار کرد. ضمن اینکه نماینده فارس از حضور در این مسابقات انصراف داد.

وی با بیان اینکه زمان برگزاری دور برگشت این گروه مشخص نشده است، گفت: به دنبال کسب مجوز میزبانی در دور برگشت مسابقات هستیم تا از این طریق بتوانیم نتایج دور رفت را جبران کنیم.

وی به ذکر اسامی کادرفنی و بازیکنان این تیم پرداخت و اظهار کرد: یاسر و علی رجبلو به ترتیب سرمربی و سرپرست این تیم هستند و محمد یارزلو، متین بای، مبین ثلاثی، حمیدرضا رجبلو، رضا بای، قاسم ابراهیمی، الیاس حبیبی رامیانی و علیرضا رجبلو بازیکنان تیم را تشکیل می دهند.

گفتنی است؛ بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ برتر بدمینتون مردان باشگاه های کشور با شرکت ۸ تیم در قالب دو گروه الف و ب، به صورت مقدماتی و نهایی (رفت و برگشت) پیگیری می شود.

سازهای فولادی ایستا گنبدکاووس نماینده دیگر بدمینتون گلستان است که در گروه الف با تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، بیمه کارآفرین زنجان، شهرداری سمنان و نماینده کرمانشاه همگروه است.