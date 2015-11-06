حضور یک انگلیسی در کشور به عنوان گردشگر مصداق نفوذ نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان با اشاره به روز ۱۳ آبانماه و روز ملی مبارزه با استکبارستیزی اظهار داشت: سردادن شعار مرگ بر امریکا که شاهد آن بودیم به معنای، مرگ بر مردم امریکا نبود بلکه مفهوم آن مرگ بر استکبار و سیاست‌های این کشور است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اقدامات امریکا مترادف با ستم بوده است لذا تا زمانیکه امریکا از اجرای سیاست های ظالمانه دست نکشد، این شعار هم ادامه خواهد داشت.

امام جمعه اصفهان همچنین با اشاره به اینکه امریکا با ظاهر کمک به کشورهای دیگر به آنها وارد شده اما در واقع ناامنی را در این کشورها رقم می‌زند، افزود: دوران ابرقدرت بودن امریکا به اتمام رسیده چراکه دیگر حیثیت این کشور در دنیا به شدت مخدوش شده است.

وی اظهار داشت: با این حرف که برجام همان نفوذ در کشور است، مخالفم. برجام از مراکز قانونی و تصمیم گیری کشور همچون مجلس، شورای نگهبان و شورای امنیت ملی تاییده گرفته است بنابراین مساوی دانستن آن با نفوذ اشتباه است.

طباطبائی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت های خود به حضور یک فرد انگلیسی طی هفته‌های گذشته در اصفهان اشاره کرد و افزود: حضور یک فرد انگلیسی که برای گردش به این کشور آمده است مصداق نفوذ نیست. هرچند این افراد انسان‌های پلیدی هستند اما ما باید اجازه دهیم اینگونه افراد هم به کشور ما بیایند تا ببینند کشور ما حتی در شرایط تحریم هم توسعه یافته است.

وی با مقایسه حضور افرادی از ایران در کشورهای دیگر که برای تحصیل به این کشورها سفر کرده‌اند، با حضور یک یا چند انگلیسی در کشور ما، تصریح کرد: آیا فرزندان ما که برای تحصیل به این کشورها رفته‌اند نفوذی‌اند. این گونه رفت و آمدها که نفوذ محسوب نمی‌شود.