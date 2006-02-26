كاهش خدمت سربازي به 6 ماه منطقي نيست

به گزارش خبرگزاري مهر ، ستاد كل نيروهاي مسلح با ارسال توضيحاتي در خصوص خبر " سازمان زندانها مانع از حضور سربازان در زندانها شود " كه در مورخ 7/10/ 84 در خبرگزاري مهر منتشر شد، آورده است : خدمت وظيفه يكي از اركان توان رزمي نيروهاي مسلح ، امنيت ملي و بنيه دفاعي كشور بوده و نيروهاي مسلح به نحوي سازماندهي شده اند كه مكلفند بخش عمده اي از نيروي انساني مورد نياز خود را از بين مشمولان وظيفه تامين نمايند.

در بخش ديگري از جوابيه ستاد كل نيروهاي مسلح آمده است : هر ساله هزاران نفر از جوانان ذكور كشور در راستاي وظيفه شرعي ، ملي و قانوني در اقصي نقاط كشور ، دوشا دوش ديگر همرزمان خود به پاسداري از استقلال ، تماميت ارضي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ، جان ، مال و نواميس مردم مي پردازند و تحقير و تضعيف روحيه آنان با عنوان تلف شدن عمر ، بي توجهي به مصالح ملي و بر خلاف مقررات است.

خدمت نظام وظيفه در بسياري از كشورها بر اساس عوامل مختلفي از قبيل آرمانهاي ملت ها ، تهديدات ، استراتژي دفاعي ، وضعيت سوق الجيشي و ساختار نيروهاي مسلح ، مورد توجه قرار مي گيرد.

بر همين اساس ، كاهش مدت خدمت سربازي به 6 ماه ، با توجه به جمعيت كشور و نيازمندي نيروهاي مسلح ، منطقي نيست.

ستاد كل نيرويهاي مسلح در خصوص حضور سربازان در زندانها ، آورده است : به علت ممنوعيت به كارگيري كاركنان وظيفه در داخل زندانها ، اين موضوع در حال پيگيري است.