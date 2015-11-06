حضور آمریکا در ایران امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا صادقی در خطبه های دوم نماز جمعه این هفته داراب افزود: امام خمینی (ره) از همان سال ۴۲ خطر حضور آمریکا را به خوبی حس کرده بودند و در هر جا که سخنرانی داشتند این نکته را متذکر می شدند، حتی زمانی که در مجلس ملی و سنا رای به کاپیتولاسیون داده شد با سخنرانی غرای خود آبروی آنها را برده و نگذاشتند این قانون ننگین در ایران اجرا شود.

امام جمعه داراب ضمن تشکر از حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: این حضور و جنبش مردمی و دانش آموزان و دانشجویان در مقابل استکبار سبب عقب راندن آنها خواهد شد و اگر مردم حتی یک قدم از آرمانها و اعتقادات خود عقب نشینی کنند دشمن صدها قدم به ما نزدیک خواهد شد.

وی در ادامه گفت: علما، روحانیت و دانشگاهیان باید مدام با سخنرانی، مقاله ها و کتابهای خود جنایتهای آمریکا را به نسلها منتقل کنند و سبب روشنفکری در کشور شوند، زیرا هر چه نسل های بعد از اتفاق های گذشته دور شوند خطر حضور آمریکا و نقشه های شوم آنها در کشور بیشتر می شود.

امام جمعه داراب در ادامه چند نکته به مردم متذکر شدکه از مهمترین آنها افزایش گناه است و گفت: متاسفانه در برخی مناطق کشور از جمله شهر داراب شاهد کاهش نزولات آسمانی هستیم و علت این بلاها را باید در خود مردم جستجو کرد، اگر در جامعه ای گناه زیاد شود قطعا مردم دیگر مورد رحمت الهی قرار نخواهند گرفت و این بزرگترین خطر برای جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام رضا صادقی همچنین در پایان خطبه های دوم خود به نحوه شهادت امام سجاد (ع) پرداخت و عمل به سیره آن امام همام را وظیفه هر انسان خداجو و آزاده دانست.