به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز در مصلی اعظم امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به حضور پررنگ و باشکوه مردم آذربایجان شرقی و نیز کل کشور در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: امسال جوانان و نوجوانان پرشورتر از هر سالی در راهپیمایی بزرگ یوم الله ۱۳ آبان شرکت کردند و با حضور خود مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب اسلامی زدند.

وی با بیان اینکه دشمنان تلاش می کردند تا با فضاسازی حضور مردم در راهپیمائی ۱۳ آبان را کمرنگ نشان دهند، ادامه داد: آنها می خواستند که به مردم جهان القا کنند که مردم ایران به جهت مذاکرات هسته ای به راهپیمایی ۱۳ آبان نمی آیند ولی حضور باشکوه مردم بابصیرت کشورمان نقشه های انها را باشکست مواجه کرد.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه برخی ها فکر می کردند دشمنی مردم ایران با آمریکا به جهت مذاکرات هسته ای کمتر شده است، ادامه داد: ولی راهپیمایی نشان داد که این چنین نیست و مردم ایران هرگز جنایت های آمریکا علیه این کشور را از یاد نمی برند.

آمریکا سرخط ناامنی در جهان است

آیت الله مجتهد شبستری به پیامدهای حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: حضور پرشور و باشکوه مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان دارای پیامدهای مختلف در عرصه های داخلی و خارجی است که می توان مهترین و اصلی ترین پیامد را پاسخ دندان شکن مردم ایران به استکبار جهانی عنوان کرد که مردم به دنیا نشان دادند که هنوز مردم بر آرمان های دین اسلام و انقلاب اسلامی تاکید دارند و پیرو مقام معظم رهبری هستند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا سرخط ناامنی در جهان است، افزود: امروز مردم دنیا بیش از هر زمان دیگری به ماهیت سیاست های استکباری آمریکا پی برده اند و می بینند که هر کجا از دنیا ناامنی است ردپای آمریکا در آنجا دیده می‌ شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه سیاست خارجی آمریکا بر نیرنگ بازی استوار است، ادامه داد: جنایت ها و دخالت های آمریکا در کشورهای مختلف به حدی رسیده که امروز همه مردم دنیا خواستار تغییر سیاست ها و موضع گیری های آمریکایی ها در دیپلماسی خارجی هستند.

وی ادامه داد: اگر آمریکا به خانه خود برگردد تمام جهان روی آرامش به خود می بیند.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه شعار مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سیاست ‌های آمریکا و استکبار، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی درحالیکه هنوز مذاکرات ادامه دارد بازهم دست از نیرنگ و فریب کاری و تهدید دست برنمی دارند و آنها همچنان سیاست هویج و چماق و لبخند و خنجر را ادامه می‌ دهند.

وی با اشاره به برخی از ساده اندیشان در داخل کشور که فکر می کنند آمریکا از جنایت های خود علیه ایران اسلامی دست می کشد، گفت: آمریکا هرگز دست از توطئه‌ پردازی و جنایت علیه انقلاب اسلامی ایران برنمی دارد و باید هوشیار بود و جلوی این نفوذها و خیانت ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را گرفت.

امام جمعه تبریز افزود: سیاست های ایران بعد از مذاکرات هسته ای درقبال آمریکا تغییری نمی کند.

آل سعود پاسخگوی فاجعه منا نیست

آیت الله مجتهد شبستری سپس به فاجعه منا و کشته شدن بیش از شش هزار نفر از زائران خانه خدا اشاره کرد و از عدم همکاری آل سعود با ایران در خصوص پیگیری وضعیت زائران مفقودی خبر داد و گفت: این همکاری نکردن ها نشان می دهد که فاجعه منا تعمدی بوده است.

وی با بیان اینکه هنوز آل سعود در این زمینه به سوالات مسلمانان جهان جواب قانع کننده ای نداده است، ابراز داشت: آل سعود در این حادثه غم انگیز مقصر بود که باید حاکمان عربستان در این زمینه پاسخ دهند.