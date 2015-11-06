سردار علی جمعه ملک شاهکویی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه شهادت شهید «اسماعیل زاهدپور» گفت: شهید زاهدپور و همرزمانش در سوریه در جریان دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) با تکفیری های داعش درگیر شدند و تعدادی زخمی و شهید می شوند.

سردار ملک افزود: این تعداد از رزمندگان سمت دشمن می مانند که رزمندگان اسلام و مدافع حرم شب بعد عملیاتی برای آزادسازی زخمی ها و شهدا انجام می شود که پیکر مطهر شهید اسماعیل زاهدپور و تعداد دیگری از زخمی ها و شهدا از داعش بازپس گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: رزمندگان اسلام با تمام توان به دشمن حمله می کنند و نمی گذارند تا پیکر مطهر شهدا و زخمی های ما در دست داعشی های ملعون بماند.

فرمانده تیپ مردم پایه نینوا گلستان بیان کرد: الحمدلله پیکر مطهر شهید زاهدپور در دست نیروهای خودی قرار دارد و هر وقت به تهران منتقل شود سریع به گلستان و کردکوی منتقل خواهد شد.

گفتنی است؛ اسماعیل زاهدپور فرزند رجب که بازنشسته تیپ یکم نینوا استان گلستان بود به مدت یک ماه به صورت داوطلبی در سوریه به مبارزه با تکفیری های داعشی ملعون مشغول بود که در شهر حلب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در استان گلستان تا قبل از شهادت اسماعیل زاهد پور، اسماعیل تولی، سید احسان حاجی حتم لو، قاسم غریب و محمد حسین میردوستی به عنوان مدافع حرم اهل بیت(ع) در کشور سوریه و در مقابله با تکفیری ها شهید شدند.