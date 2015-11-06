به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دولت قبل برای اینترنت روستاها اقدامی صورت نگرفته است.
وی افزود: در دولت یازدهم تاکنون ۸ هزار روستا در سراسر ایران به اینترنت متصل شده اند و کار مقدماتی اتصال ۲۵ هزار روستای دیگر نیز برنامهریزی شده و در دست اقدام است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: نگاه دولت به استان های کمتر توسعه یافته ویژه است و در نظر داریم سرعت خدماترسانی به این مناطق را شتاب بخشیم.
واعظی در خصوص دوران پساتحریم ادامه داد: تحول جدی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوران پساتحریم بهوجود خواهد آمد.
وی با بیان اینکه در دوران تحریم خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات منحصر به چند شرکت شده بود، تصریح کرد: در دوران پساتحریم این فرصت برای شرکت های بیشتری فراهم می شود و رقابت حاصل از آن موجب بالا بردن کیفیت خدماتدهی خواهد شد.
وزیر ارتباطات بیان کرد: در دوران پساتحریم ما این فرصت را داریم تا بهترین تکنولوژیها را انتخاب کرده و با بهترین مراکز تحقیقاتی کار پژوهشی انجام دهیم.
واعظی همچنین از افزایش تعداد شرکت ها در مناقصات در دوران پساتحریم خبر داد و افزود: این مسئله باعث می شود که شرکت های با کیفیت بالا و قیمت پایین بیشتر در مناقصات حضور یابند.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه ما قصد داریم ماهواره ملی را در بـُعد مخابرات، اینترنت و همچنین سنجش از راه دور داشته باشیم، در دوران پساتحریم این فرصت به وجود می آید که این طراحیها را انجام دهیم.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: در دوران تحریم قدرت رقابت تکنولوژی های مختلف برای حضور در ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده بود.
