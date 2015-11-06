  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۱۸

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد:

۲۵هزارروستابه اینترنت متصل می‌شوند/تحول فناوری اطلاعات درپساتحریم

۲۵هزارروستابه اینترنت متصل می‌شوند/تحول فناوری اطلاعات درپساتحریم

گچساران- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کار مقدماتی ۲۵ هزار روستا در سراسر کشور برای اتصال به اینترنت در دولت یازدهم انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دولت قبل برای اینترنت روستاها اقدامی صورت نگرفته است.

وی افزود: در دولت یازدهم تاکنون ۸ هزار روستا در سراسر ایران به اینترنت متصل شده اند و کار مقدماتی اتصال ۲۵ هزار روستای دیگر نیز برنامه‌ریزی شده و در دست اقدام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: نگاه دولت به استان های کمتر توسعه یافته ویژه است و در نظر داریم سرعت خدمات‌رسانی به این مناطق را شتاب بخشیم.

واعظی در خصوص دوران پساتحریم ادامه داد: تحول جدی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوران پساتحریم به‌وجود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه در دوران تحریم خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات منحصر به چند شرکت شده بود، تصریح کرد: در دوران پساتحریم این فرصت برای شرکت های بیشتری فراهم می شود و رقابت حاصل از آن موجب بالا بردن کیفیت خدمات‌دهی خواهد شد.

وزیر ارتباطات بیان کرد: در دوران پساتحریم ما این فرصت را داریم تا بهترین تکنولوژی‌ها را انتخاب کرده و با بهترین مراکز تحقیقاتی کار پژوهشی انجام دهیم.

واعظی همچنین از افزایش تعداد شرکت ها در مناقصات در دوران پساتحریم خبر داد و افزود: این مسئله باعث می شود که شرکت های با کیفیت بالا و قیمت پایین بیشتر در مناقصات حضور یابند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه ما قصد داریم ماهواره ملی را در بـُعد مخابرات، اینترنت و همچنین سنجش از راه دور داشته باشیم، در دوران پساتحریم این فرصت به وجود می آید که این طراحی‌ها را انجام دهیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: در دوران تحریم قدرت رقابت تکنولوژی های مختلف برای حضور در ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده بود.

کد مطلب 2959184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها