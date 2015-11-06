موگرینی خواستار حل اختلافات در دریای چین جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز از چین و کشورهای جنوب شرق آسیا خواست تا اختلافات خود درباره دریای چین جنوبی را حل و فصل کرده و به حقوق بین الملل احترام بگذارند.

موگرینی پس از دیدار با وزراء امور خارجه کشورهای اروپایی و آسیایی در نشستی خبری اعلام کرد: ما با هر گونه تلاشی برای اثبات ادعاهای ارضی یا دریایی از طریق کاربرد ارعاب، زور یا هر اقدام یکجانبه دیگری که باعث ایجاد اصطکاکهای بیشتر بشود، مخالفیم.

اختلافات و تنش های موجود بر سر دریای جنوبی بین چین و کشورهای منطقه بر اجلاس وزرای دفاع کشورهای آسیایی که چند روز پیش در «کولالامپور» پایتخت مالزی برگزار شد نیز سایه افکنده بود؛ به طوریکه به گفته وزیر دفاع مالزی هیچ توافقی در این نشست امضاء نشد.

گفته شده اختلافات آمریکا و چین بر سر دریای چین دلیل اصلی دست نیافتن به توافق در این نشست است. واشنگتن در روزهای گذشته در راستای سیاستهای تحریک آمیز خود در منطقه وارد آبهای سرزمینی چین شده بود که خلاف اصول کنوانسیون دریاها در سال ۱۹۸۲ است.