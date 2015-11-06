گزارش باشگاه پرسپولیس از شکست های این تیم با اشتباهات داوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال پرسپولیس در ۱۴ بازی این فصل خود، ۶ پیروزی، ۵ شکست و ۳ تساوی را در کارنامه دارد. در هر ۵ شکست شاگردان برانکو ایوانکوویچ اغلب کارشناسان داوری به بروز اشتباهات تاثیرگذار داوری به ضرر پرسپولیس رأی داده‌اند که آمار قابل تأملی خواهد بود.

بحث اشتباهات فردی و از دست رفتن فرصت‌های گلزنی در جای خود قابل بررسی است اما یکی از راهکارهای پرسپولیس برای مواجهه با این شرایط ایجاد موقعیت‌های گلزنی بیشتر و برتر نسبت به حریفان است. چنانکه غیر از بازی آخر که پرسپولیس ناچار است که بازی با ۱۰ نفر برای حدود ۱۰۰ دقیقه شد، روند گلزنی در تمام بازی‌ها ادامه داشت.

در این میان آنچه مسلم است اینکه تیم‌ها هر شرایطی داشته باشند آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، برگزاری مسابقه و رقابت در شرایط برابر و منصفانه است تا در سایه این امر همانطور که ایوانکوویچ می‌گوید اینها بر اساس شایستگی و نقاط ضعف و قوت خود نتیجه بگیرند. در چنین وضعیتی پرسپولیس در ۸ مسابقه‌ای که اشتباهات خاص داوری روی نداد، به ۶ پیروزی و ۲ تساوی دست پیدا کرد. در واقع این آمار بیانگر پیروزی در ۷۵ درصد از بازی‌هایی است که اشتباهات سهوی داوران روی نتیجه آن تاثیری نگذاشته است. ضمن آنکه تساوی در روز اول لیگ برابر پدیده هم در شرایطی رقم خورد که یدا... جهانبازی بنابر نظر کارشناسان داوری دو پنالتی برای پرسپولیس را اعلام نکرد. حتی وی می‌توانست یوسفی بازیکن تیم پدیده را در اواسط نیمه دوم بازی اخراج کند.

در بازی با استقلال خوزستان نیز محسن ترکی ضمن چشم‌پوشی از اخراج بازیکن آبی‌پوش در نیمه اول این دیدار و در شرایطی که پرسپولیس از یک سو با تیم حریف و از سوی دیگر با گرمای ۵۰ درجه و شرجی شدید هوا مبارزه می‌کرد دست به اخراج سخت‌گیرانه زنده یاد هادی نوروزی زد. این مساله باعث شد پرسپولیس در مصاف با سپاهان از اصفهان، کاپیتان خود را همراه نداشته باشد و در پایان بازی با سپاهان تعدادی از کارشناسان داوری از دو پنالتی اعلام نشده برای پرسپولیس سخن گفتند.

یک هفته بعد پرسپولیس برابر دیگر تیم اصفهانی، ذوب آهن به میدان رفت که در آنجا علیرضا فغانی با اشتباه خود در اعلام یک ضربه پنالتی به سود ذوب آهن، روی نتیجه بازی تأثیر گذاشت.

اشتباه داوری بعدی به بازی با سایپا مربوط می‌شد. در این بازی در حالی که توپ به سر رامین رضائیان برخورد کرده بود، خطای هند و ضربه پنالتی اعلام شد و به این ترتیب نتیجه این بازی هم با شکست برای سرخپوشان همراه بود.

آخرین مورد هم به بازی غیر قابل جبران برابر ذوب آهن در جام حذفی مربوط می‌شود که با وجود حرف و سخن‌ها درباره محروم شدن پرسپولیس از حضور دروازه‌بان و گلزن اولش برابر این تیم اصفهانی در دقیقه ۲۲ شاهد اخراج ایمان صادقی بودیم که بنابر اعلام کارشناسان داوری تصمیم اشتباهی بود. به این ترتیب پرسپولیس در بازی مرگ و زندگی جام حذفی برابر نماینده فوتبال اصفهان نه تنها دروازه‌بان اول و دوم خود را از دست داد بلکه برای بیش از ۱۰۰ دقیقه ناچار از رویارویی با ذوب آهن با یک بازیکن کمتر شد.