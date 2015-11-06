پوتین با تعلیق پروازهای این کشور به مصر موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری روسی اسپوتنیک با انتشار یک خبر فوری از موافقت «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با تعلیق تمامی پروازهای این کشور به مصر خبر داد.

بر این اساس، پوتین با پیشنهاد رئیس آژانس امنیت فدرال روسیه مبنی بر تعلیق تمامی پروازهای هواپیماهای مسافربری و باری به مصر تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات پیرامون سقوط هواپیمای این کشور در صحرای سینا موافقت کرده است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در این خصوص گفت: پوتین به دولت این کشور دستور داد تا تمامی تمهیدات لازم برای تحقق عدم پرواز هواپیماها و نیز بازگشت شهروندان این کشور را به کار گیرند.

لازم به ذکر است، هواپیمای روسیه با ۲۱۴ مسافر روس تبار و ۳ اوکراینی روز شنبه این هفته، در صحرای سینا سقوط کرده بود. از ۲۱۷ مسافر، ۱۳۸ نفر زن، ۶۲ مرد و ۱۷ کودک بودند که همگی کشته شده اند. همچنین ۷ نفر نیز از کارکنان کادر پروازی هواپیما بودند.

بنا بر گزارش های واصله، این هواپیما از فرودگاه شرم الشیخ برخاسته بود که در صحرای سینا سقوط کرد.