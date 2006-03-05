امروز در تاريخ

به دار آويختن زيد بن علي ابن الحسين :



در چنين روزي در سال121 ه ق بدن مطهر زيد بن علي الحسين به دار آويخته شد . ايشان در دوم صفر سال 121 ه ق در كوفه به شهادت رسيدند . پس از دفن ، ابتدا بدن مطهرش را بيرون آوردند و به زمين كشديدند و بر دار كردند . پس از شهادت امام حسين (ع ) برخي از مردم ، زيد شهيد، فرزند امام زين العابدين (ع ) را امام مى‏دانستند و به اين جهت فرقه زيديه را تاسيس كردند . البته در اين ميان گفتار ها فراوان است . زيد عليه خلفاي اموي و عباسي قيامي را ترتيب داد كه البته در نهايت نيز خلفا او را به شهادت رساندند .

گفته مي شود قيام زيد بن على بن الحسين (ع) در عصر امام صادق (ع) صورت گرفت . درباره قيام وي و اهداف او از اين قيام احاديث و روايات مختلف است كه اين امر را به كتب مفصله تاريخي مي سپاريم ولي اين نكته گفتني است كه او با هدف سلب ظلم و فساد بنى اميه و كاستن بي حرمتي هاي آنان نسبت به خاندان رسول خدا (ص ) قيام كرد . از بر آيند روايات چنين بر مي آيد كه ائمه عليهم السلام بر اساس شناخت دقيق و تحليل سياسي خود از اوضاع در هر برهه اي به يك نوع مبارزه معتقد بودند چنانكه امام حسين ( ع ) مبارزه عملي را در جهت احياي دين جدشان به منصه ظهور نشاندند . به همين دليل نيز امام باقر ( ع ) راه مبارزه مخفيانه را عليه دستگاه ظلم و جور مفيد تر ارزيابي مي كردند چراكه وجود ياران ثابت قدم در طريق مبارزه اندك بودند و اين زمان زمان آگاهي بخشي به مردمي بود كه بني اميه و دستگاه تبليغاتي اموي آنان را از درون تهي ساخته بودند . قيام و شهادت زيد اگرچه از شدت جور و استبداد نكاست اما روح مبارزه طلبي عليه جور اموي را در جامعه آن روز زنده ساخت .

مرحوم شيخ مفيد درباره او گفته است:

«زيد بن على بن الحسين پس از حضرت باقر عليه‏السلام شخصيت ممتاز در ميان برادران خود بود. فردى عابد، پرهيزگار، فقيه، سخاوتمند و شجاع به شمار مى‏رفت و به انگيزه امر به معروف و نهى از منكر و خونخواهى جدش حسين بن على عليه‏السلام قيام كرد. كثرت انس او با قرآن سبب توصيف او به «حليف القرآن‏» (هم پيمان با قرآن) شده بود» .

شيخ بهائى نيز در باره ايشان گفته است:

«ما از زيد جز به نيكى ياد نمى‏كنيم. از پيشوايان ما در تمجيد و تكريم وى روايات بسيارى وارد شده است، و امام صادق عليه‏السلام بسيار مى‏گفت: «خدا عمويم را رحمت كند» .

امام باقر عليه‏السلام زيد را تكريم فراوان مى‏كرد، چنانكه شيخ صدوق از ابى الجارود نقل كرده كه گفته است:

«من نزد امام باقر عليه‏السلام بودم كه زيد وارد شد. وقتى چشم امام باقر عليه‏السلام به او افتاد، فرمود: «او بزرگ خاندان خود و انتقام گيرنده خون آنهاست‏» .



در گذشت آيت الله شاه آبادي :



در چنين روزي در سال 1369 ه ق حضرت آيت الله محمد علي شاه آبادي دارفاني را وداع گفت . آيت الله شاه آبادي عالم بزرگ جهان تشيع در سال 1292 ه ق در اصفهان ديده به جهان گشود . محمد علي، مقدمات علوم را نزد پدر آموخت و آنگاه در مجلس درس برادر بزرگتر شيخ احمد مجتهد حاضر شد . وي ر ده سالگي در محضر درس آيت الله ميرزا هاشم خوانساري و آقا ميرزا عبدالرزاق سرتيپ شركت جست . آن عالم رباني حدود شانزده سال در تهران اقامت كرد و در اين مدت علاوه بر تحصيل به تدريس اشتغال داشت.در سال 1320 ه ق ميرزا محمدعلي به قصد حضور در درس آخوند خراساني راهي نجف اشرف شد گرديد و هفت سال در حوزه در س ايشان شركت داشت .دراين زمان ايشان دردرس آية الله شيخ فتح الله شريعت و آيت الله ميرزا محمد حسن خليلي حضور يافت . آيت الله شاه آبادي پس از آن به سوي ايران راه افتاد و در آن اقامت گزيد و پس از آن براي مدتي به تهران آمد . در اوج خفقان رضاخاني، آيت الله شاه آبادي، از علماي تهران و ديگر شهرها خواست كه در اعتراض به ستمهاي شاه در پناه حضرت عبدالعظيم در شهر ري گرد آمده، متحصن شوند. وي همچنان به مبارزه عليه رژيم پهلوي ادامه مي داد تا آنكه رهسپار شهر مقدس قم شد . در اين دوره حضرت امام خميني (ره) در قم استاد خود را يافتند و از محضر علمي و عرفاني آيت الله شاه آبادي بهره هاي فراوان بردند . امام راحل برخي از كتب عرفاني را در نزد آن عالم و عارف رباني آموختند . آيت الله شاه آبادي هفت سال در قم اقامت گزيد اما پس از آن به دليل در خواست مردم تهران عليرغم ميل باطني در سال 1354 ق. راهي تهران شد. ايشان حدود دو سال در مسجد امين الدوله – واقع در بازار چهل تن – به امامت جماعت و ارشاد و هدايت پرداخت . از ديگر اقدامات فرهنگي و ابتكارات آية الله شاه آبادي ، برپايي جلسات سخنراني و وعظ خانگي بود كه نقش مهمي را در مبارزات و آگاهي سياسي مردم و بويژه نسل جوان ايفا مي كرد . آن عالم رباني در طول عمر پر بركتشان به تربيت شاگردان چندي همت گمارندند كه از ميان آنها مي توان به حضرت امام خميني (ره)، آيت الله حاج شهاب الدين مرعشي نجفي، آية الله حاج ميرزا هاشم آملي، آيت الله شيخ محمد رضا طبسي نجفي و آيت الله حاج محمد ثقفي تهراني اشاره كرد . شذرات المعارف ، رشحات البحار، مفتاح السعاده في احكام العبادة ، حاشيه نجاه العباد، منازل السالكين ، حاشيه كفاية الاصول آخوند خراساني، حاشيه فصول الاصول، رسالة‌العقل و الجهل از جمله آثار بر جسته آن عالم رباني است . وي سرانجام در ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه چهارم صفر المظفر 1369 ه ق پس از هفتاد و هفت سال عمر پر بركت روح او به ملكوت اعلي پرواز كرد.پيكر پاك او را پس از تشييع هزاران نفر از مردم مؤمن ، به حرم مطهر حضرت عبدالعظيم حسني (ع ) منتقل و در مقبره شيخ ابوالفتح رازي مدفون ساختند .



در گذشت دكتر محمد مصدق :

معاهده پاريس :در چنين روزي در سال 1235هجري شمسي ، معاهده پاريس ميان دو دولت ايران و انگلستان امضا شد . پس از عزل امير كبير و در دوران آقا محمد خان نوري كه صد راعظمي خيانت پيشه بود ، اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ايران به سوي قهقرا گراييد . در اين زمان دوست محمد خان حاكم كابل سپاهي را تدارك ديد و قصد تصرف هرات را كرد . در اين ميان حاكم هرات از حسام السلطنه والي خراسان كمك خواست اما پس از ورود سپاهيان ايران به اين منطقه نسبت به آنان خيانت ورزيد و به آنان حمله كرد . حسام السلطنه هرات را محاصره نمود و نهايتا آن را تصرف كرد . انگليسي ها با در يافت اوضاع و وضعيت منطقه و اينكه افغانستان را يكي از اهداف استراتژيك خود مي دانستند ، منافع خود را در ضرر و زيان ديدند . بر اين اساس نيروهاي نظامي بريتانيا به سرعت عازم جنوب ايران شدند و جزاير خارك ، خرمشهر و بوشهر را به اشغال خويش در آوردند . ميرزا آقا خان پس از وقوع چنين اتفاقي تصميم به شناسايي دولت افغانستان گرفت و آن را در عهدنامه اي به نام عهد نامه پاريس معين ساخت . بنابر اين معاهده ايران تعهد كرد هرات را تخليه كند و ايضا تماميت ارضي كشور افغانستان را به رسمينت بشناسد و همچنين تمامي دعاوي مرزي خود را با اين كشور از طريق ميانجي گري به انجام بر ساند .



درچنين روزي در سال1345ه ش ، دكترمحمد مصدق نخست وزير ايران و يكي از قهرمانان نهضت ملي شدن نفت يده از جهان فروبست . دكتر محمد مصدق ، فرزند ميرزا هدايت الله در تهران ديده به جهان گشود .وي پس از طي دوره هاي مقدماتي در تبريز و تهران ، به عنوان مستوفي محاسب خراسان مشغو ل به كار شد . اين شغل روح پر تلاطم او را آرام نمي داد و به همين منظور به سوي نمايندگي مجلس شوراي ملي گام برداشت و از سوي مردم تهران در دوره اول مجلس شوراي ملي انتخاب شد اما به دليل پايين بودن سن وي از ميزان قانوني ، اعتبار نامه اش مورد تصويب قرار نگرفت . مصدق پس از آن براي ادامه تحصيل عازم فرانسه شد و در مدرسه علوم سياسي پاريس مشغول به تحصيل گرديد . وي سپس به سوئيس رفت و در دانشكده حقوق دانشگاه نوشاتل تا در يافت در جه دكتراي حقوق خصوصي به تحصيل ادامه داد . او از پايان نامه خود با نام «وصيت در حقوق اسلام» دفاع كرد . مصدق پس از آن به ايران بازگشت و به عنوان والي فارس مشغول به كار گرديد . وي چند بار به نمايندگي مجلس ، وزير ماليه و وزير امور خارجه منصوب شد و آخرين سمت او نخست وزيري در اوائل دهه سي شمسي بود . مصدق روي هم رفته دو سال و چهار ماه نخست‌وزير ايران بود، كه اين مدت شامل دو دوره است: آغاز نخست‌وزيري تا 25 تير سال 1331 .و از 30 تير همان سال تا كودتاي 28 مرداد سال 1332 .

در دوره اول به علت استقلال راي مقابل مقابل شاه ايستاد و نظرات خود را اعمال نمود .مهمترين اقدامات او در دوران نخست وزيري اش را مي توان در چند جمله خلاصه نمود : الف اخراج انگليسي‌ها از پالايشگاه جنوب، ب - تصويب نهايي قانون ملي شدن صنعت نفت ايران ، ج - پايان دادن به اختيارات شركت نفت ايران و انگليس و د - پيروزي در دادگاه لاهه.

نهايتا پس از دو سال و چهار ماه نخست وزيري ، با وقوع كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332 وي ازقدرت خلع و پس از يك دادگاه به دوازده سال تبعيد محكوم گرديد .

او همچنين آثار شايان توجهي در حوزه حقوق از خود به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به اصول و قوانين ماليه ، دستور در محاكم ، حقوق پارلماني در ايران و اروپا ،مدارك حقوق اسلامي و وصيت در مذهب شيعه به ضميمه حقوق مدنيه و وصيت در حقوق اسلام اشاره كرد .

وي در روستاي احمد آباد قزوين ، در سال 1345 چشم از جهان فروبست .



تشكيل كميته امداد امام خميني ره :





درچنين روزي در سال1357هجري شمسي كميته امداد امام خميني تاسيس شد . سابقه اين كميته به سالهاي قيام امام خميني ره در 1342 و 1343 باز مي گردد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل آنكه يكي از اهداف و دغدغه هاي اصلي انقلاب اسلامي برقراري عدالت در سطح جامعه بود ، تاسيس نهادي با همين عنوان و وظيفه در دستور كار رهبر كبير انقلاب اسلامي قرار گرفت . اين نهاد در واقع بيست و دو روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي با فرمان خاص امام خميني ره به عنوان دومين نهاد انقلابي در ايران تاسيس شد . نهاد يادشده مستقيما زير نظر مقام ولايت به عنوان موسسه اي عام المنفعه و دايمي مشغول به كار شد . مركز كميته در تهران بود و مسوولين آن يك شوراي پنج نفره بودند كه بر اساس اساسنامه كميته ، در جهت شناخت انواع محروميت ها بر مي آمدند و كمك هاي مردمي را در ميان مستمندان توزيع مي نمودند . اين نهاد علاوه بر كمك هاي مادي در مسايلي چون رفع مشكلات آموزشي مناطق محروم ، رفع مشكلات جوانان در شرف ازدواج و تهيه وسايل زندگي براي آنان ، و...فعاليت مي نمود . علاوه بر اين كميته امداد امام خميني در كشور هاي مختلف نيز اقدام به انجام فعاليت هاي كمك رساني كرده است كه از ميان اين كشور هاي مي توان به لبنان ، افغانستان ،جمهوري آذر بايجان ، تاجيكستان و بوسني و هرز گوين اشاره كرد .



غائله چهاردهم اسفند دانشگاه تهران :





در چنين روزي در سال 1359 برخي از گروهكهاي مخا لف برانداز و شماري از سران جريانهاي مختلف كه در اطراف بني صدر جمع شده بودند و در پشت وي پناه گرفته بودند دردانشگاه تهران دست به حركتي مذبوحانه زدند كه نتيجه آن تحت فشار قرار دادن نيروهاي انقلابي بود . اين عمل و تظاهرات و غائله در شرايط و اوضاع و احوالي روي مي داد كه جنگ آغاز شده بود و ايران در شرايط كاملا بحراني قرار داشت .



افتتاح خط آهن جديد در ايران :

در چنين روزي در سال 1377 ه ش ، خط آهن اردكان - چادرملو افتتاح شد .



د ر گذشت سعدالدوله :

درچنين روزي در سال 1291 ميلادي ( 669 ه ش ) سعدالدوله وزير ايراني ترور شد .



پذيرش رژيم صهيونيستي :





در چنين روزي در سال 1949 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل طي قطعنامه اي پذيرش رژيم صهيونيستي را به عضويت سازمان ملل متحد با نه رأي موافق به تصويب رساند . كشورهاي امريكا ، اتحاد جماهير شوروي ، فرانسه ، چين ، كانادا ، كوبا ، آرژانتين ، نروژ و اكراين نه كشوري بودند كه به اين قطعنامه رأي مثبت دادند .



دستور عقب نشيني از غزه :

در چنين روزي در سال 1957 ميلادي بن گورين نخست وزير رژيم صهيونيستي پس از اشغال غزه ، دستور به عقب نشيني از اين شهررا به نظاميان خود صادر كرد .



در گذشت فريست روزينگر :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي فريست روزينتگر نويسنده آلماني ديده به جهان گشود . «كشمكش داخلي» عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد پير پائولو پازوليني :

در چنين روزي در سال 1922 ميلاتي پيرپائولو پازوليني كارگردان ايتاليايي ديده به جهان گشود .« تئور ما» و« آشغالداني » عناوين مهمترين آثار اويند .



در گذشت گوتلييب :

در چنين روزي در سال 1900 ميلادي گوت ليب دايملر ، نخستين سازنده موتور سيكلت در جهان در گذشت.



در گذشت آنا آخماتوا :

در چنين روزي در سال 1966 ميلادي آنا آخماتوا شاعر او كرايني در سن هفتاد و شش سالگي در گذشت . آنا آخماتوا يكي از شاعران پيشرو در ادبيات روسي است .

شعري را از او مي خوانيم



چرا اين قرن بدتر از قرن‏هاى ديگر است

شايد از اين رو كه غرق در اضطراب

روى سياه‏ترين زخم خم شده است‏

بى‏آنكه بتواند درمانش كند.

در غرب، خورشيد زمينى هنوز پرتوافكن است‏

و زير اشعه‏اش بام‏هاى شهر مى‏درخشند

اينجا زنى سفيدپوش بر درها صليب مى‏كشد

و آهسته كلاغ‏ها را صدا مى‏كند.

( ترجمه ي رضا سيد حسيني )