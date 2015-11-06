اخراج ۴۵ نفر از کارگران شهرداری اهر طی سال جاری

حامد همتی در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی شش ماهه گذشته از سال جاری ۷۰ درصد پروژه های عمرانی اجرایی نشده درحالی که کل ۲۸ میلیارد تومان بودجه شهرداری اهر تنها برای ۳۰ درصد پروژه ها هزینه شده است.

وی بابیان اینکه بی سابقه ترین سال از نظر فروش اراضی شهرداری امسال انجام شده است، افزود: در اردیبهشت ماه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مجوز فروش اراضی صادر شده و گزارش به دست آمده امسال ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از درآمد شهرداری ۶ میلیارد حاصل از فروش زمین بوده است.

همتی ادامه داد: شرکت ملی مس ایران برای ادامه کمربند غربی ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به حساب شهرداری واریز کرده بود ولی به جای هزینه در کمربند غربی برای سایر پروژه ها صرف شده است و برای نیمه تمام ماندن این پروژه شرکت ملی مس هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اهر تصریح کرد: شهرداری امسال ۲۰۰ میلیون تومان از طریق ماده ۱۰۰ درآمد داشته و اخیراً مغازه و منازل شهروندان اهری بدهکار پلمپ شده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه های شهرستان اهر از محل اعتبارات ملی از طریق فرماندار در بین سازمان ها و نهادها توزیع می شود و در سال جاری بیشترین اعتبار به دلیل اجرای پروژه های متعدد برای شهرداری اهر اختصاص یافته است، اضافه کرد: برای رفع مشکلات شهری و مردم نباید از کاندیداهای احتمالی انتخابات استفاده کرد.

همتی از فروش بی رویه اراضی شهرداری اهر ابراز نگرانی کرد و گفت: فروش اراضی در تمامی نقاط شهر به دلیل بحران مالی شهرداری بوده و متاسفانه زمین هایی که مجوز آنها در کمسیون های معتبر و ذیربط صادر نشده در قالب تهاتر فروخته می شود و این یک تخلف آشکار است که شهرداری را به سمت باتلاق می کشاند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اهر ادامه داد: مسکن و شهرسازی ۱۷ هزار مترمربع زمین در شهرک شیخ شهاب الدین برای توسعه و آبادانی این شهرک در اختیار شهرداری گذاشته شده بود ولی اکنون با فروش این زمین نه تنها برای شهرک هزینه نمی شود بلکه در سایر نقاط شهر صرف شده است.

همتی اظهار کرد: بنده در صورت لازم از عضویت در شورای اسلامی شهر اهر انصراف می دهم ولی اجازه نمی دهیم اعتبار به دست آمده از فروش زمین های شهرک شیخ شهاب الدین در محل های دیگر هزینه شود.

وی ایجاد شعبه بانک شهر را در اهر یکی از نیازهای این شهرستان برشمرد و بیان کرد: با عدم همکاری و هماهنگی مسئولان برای ایجاد شعبه بانک شهر در اهر مجوزهای لازم در حالت تعلیق درآمده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اهر در پایان با تاکید بر اینکه حقوق عقب مانده کارکنان شهرداری به دلیل نبود منابع مالی و جذب ۶۱ نفر نیروی اضافی در بدنه شهرداری اهر است، خاطرنشان کرد: طبق نامه استانداری آذربایجان شرقی طی سال جاری ۴۵ نفر از کارگران کم توان شهرداری اهر اخراج و تعدادی نیز در حین تعدیل نیرو بطور همزمان جذب شده اند.