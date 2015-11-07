در پاسخ به مهر عنوان شد؛ واکنش وزارت بهداشت به کمبود داروهای شیمی درمانی

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به کمبود داروهای شیمی درمانی توضیحاتی ارائه داد.