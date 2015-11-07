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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۶:۱۸

در پاسخ به مهر عنوان شد؛

واکنش وزارت بهداشت به کمبود داروهای شیمی درمانی

واکنش وزارت بهداشت به کمبود داروهای شیمی درمانی

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به کمبود داروهای شیمی درمانی توضیحاتی ارائه داد.

دکتر رسول دیناروند در خصوص شائیه تغییر قیمت داروهای شیمی درمانی، به خبرنگار مهر، گفت: در حدود ۱۱۱ قلم داروی شیمی درمانی داریم که شاید یک یا دو قلم کمبود داشته باشیم.

وی در توضیح راهکار وزارت بهداشت برای جبران کمبود داروهای شیمی درمانی، اظهارداشت: در هنگام کمبود این قبیل داروها، از طریق داروهای فوریتی اقدام می کنیم تا بتوانیم نیاز بیماران را تامین کنیم.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه بیشتر داروهای شیمی درمانی با قیمت مناسب در اختیار بیماران قرار می گیرد، گفت: قیمت برخی داروهای شیمی درمانی نیز کاهش یافته است.

کد مطلب 2959245
حبیب احسنی پور

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