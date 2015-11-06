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۱۵ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۵۵

در هفته اول لیگ کاراته استان مرکزی؛

تیم کاراته قهرمانان اراک پیروز میدان شد

تیم کاراته قهرمانان اراک پیروز میدان شد

اراک- هفته اول لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های استان مرکزی با قهرمانی تیم کاراته قهرمانان اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول مسابقات لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های استان مرکزی با عنوان جام گرامیداشت شهدای مدافع حرم با شرکت هشت تیم از شهرستان های ساوه، شازند، معصومیه و پنج تیم از اراک در اراک برگزار شد.

در پایان هفته اول تیم قهرمانان اراک با دو برد و ۳۰ امتیاز در سکوی نخست ایستاد، تیم کاراته باشگاه امام رضا(ع) اراک با دو برد و ۲۸ امتیاز نایب قهرمان شد و تیم کاراته شهرداری اراک با دو برد و ۲۷ امتیاز سوم شد.

در حاشیه برگزاری این مسابقات حمید نیکو همت، دبیر هیئت کاراته استان مرکزی به خبرنگار مهر گفت: لیگ کاراته نوجوانان استان مرکزی با هدف استعدادیابی و آمادگی نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان که در اسفندماه سال جاری برگزار می شود در تقویم ورزشی هیئت کاراته استان مرکزی گنجانده شده است.

وی با بیان اینکه لیگ کاراته نوجوانان استان مرکزی به صورت رفت و برگشت در چهار هفته برگزار می شود، افزود: برای ایجاد انگیزه در این رقابت ها به تیم اول هفت میلیون ریال، تیم دوم سه میلیون ریال و تیم سوم دو میلیون ریال جایزه اهدا می شود و این در حالی است که هیچ یک از تیم های شرکت کننده برای حضور در مسابقات وجهی به عنوان ورودی دریافت نشده است.

به گفته وی داوری این مسابقات را ۱۰ داور برتر کاراته استان برعهده داشتند.

کد مطلب 2959265

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