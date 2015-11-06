فینالیست های مسابقات روز دوم مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه در سالن ۱۲هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود. اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال روز دوم به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
۶۱ کیلوگرم: مهران نصیری (مازندران)- فرزاد عموزاده خلیلی (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: حامد رشیدی (کرمانشاه) – سعید داداش پور (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران)- احسان لشگری (قزوین)
۱۲۵ کیلوگرم: سید رضا موسوی (مازندران)- سید احمد رسولی (گلستان)
کشتی فرنگی:
۵۹ کیلوگرم: باقر توکلیان (فارس) – سامان عبدولی (خوزستان)
۷۱ کیلوگرم: برومند اصلان (لرستان)- عظیم گرمسیری (خوزستان)
۸۰ کیلوگرم: میلاد خسروی (تهران) – مهدی ابراهیمی (قم)
۹۸ کیلوگرم: داود گیل نیرنگ (مازندران)- مجید علیاری (تهران)
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