اعلام برگزیدگان استانی «مدهامتان»/اصفهان میزبان ۳۰۰ برگزیده کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رمضانعلی معتمدی شامگاه جمعه در آئین اختتامیه دهمین دوره مسابقات استانی جشنواره «مدهامتان» ضمن عرض تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) با اشاره به برگزاری مرحله شهرستانی جشنواره «مدهامتان» در استان اصفهان اظهار داشت: امسال در این دوره از مسابقات بیش از سه هزار نفر شرکت کردند.

وی با اشاره به انتخاب ۲۴۶ برگزیده در مرحله شهرستانی مسابقات «مدهامتان» در استان اصفهان اظهار داشت: این تعداد شرکت کننده در مرحله استانی نیز شرکت کرده اند و در نهایت ۲۴ نفر برگزیده استانی از این مسابقات به مرحله کشوری راه یافتند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان با اشاره به اینکه مرحله کشوری دهمین دوره مسابقات «مدهامتان» در استان اصفهان برگزار می‌شود، ادامه داد: بر این اساس در روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ آذرماه اصفهان میزبان ۳۰۰ برگزیده استانی جشنواره مدهامتان خواهد بود.

وی به تشکیل ۱۳ کمیته برای برنامه ریزی مناسب برای برگزاری جشنواره ملی «مدهامتان» اشاره کرد و افزود: امیدواریم اصفهان برای دومین بار میزبان خوبی برای این دور از مسابقات باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین ۲۴ نفر از برگزیدگان استانی جشنواره ملی «مدهامتان» در استان اصفهان معرفی شدند.