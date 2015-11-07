امسال مازندران ۱.۷ میلیون تن کالا به قزاقستان صادر کرد

امیر میران آملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی نمایشگاهی با محوریت مازندران و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان، گفت: افتتاح این نمایشگاه به دست استاندار مازندران، فرصت خوبی را برای همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین به وجود آورده است.

وی از تشکیل اولین جلسه میز صادرات قزاقستان در اتاق بازرگانی استان مازندران، خبر داد و تصریح کرد: پیرو انعقاد تفاهم‌نامه افزایش صادرات مازندران به قزاقستان در نظر داریم برای تحقق این امر جلسات مداوم میز قزاقستان را با حضور بازرگانان و تجار مازندرانی برگزار کنیم.

میران با اشاره به اینکه قزاقستان هفتمین کشور پهناور دنیاست، بیان کرد: این کشور به لحاظ وجود مواد معدنی فراوان و غلات بسیار غنی می‌تواند بستر مناسبی برای محصولات کشاورزی ما باشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی مازندران به تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرکبات در استان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه از سقف تولیدی بالایی برخوردار هستیم باید تلاش کنیم تا سقف صادراتی را بالا ببریم.

میران بابیان اینکه در حال حاضر مجموع مبادلات ما با قزاقستان پایین است، اذعان کرد: باید موانع و مشکلات صادرکنندگان را پیدا کنیم تا کشورهای دیگر نتوانند از کشور ما محصولات خود را به کشور قزاقستان که فاصله کمی با مازندران دارد، صادر کنند.

وی اقلام صادراتی مازندران به قزاقستان را لبنیات، مرکبات و سیمان معرفی کرد و گفت: در پی آن هستیم تا به‌زودی شرایط صادرات مرغ را هم به این کشور فراهم کنیم و در هفت ماه گذشته سال جاری مازندران ۵۲ درصد واردات و ۴۹ درصد صادرات به کشور همسایه قزاقستان داشته است.