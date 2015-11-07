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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۸:۱۱

مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران:

۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال خانگی زنان مازنی جذب شده است

۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال خانگی زنان مازنی جذب شده است

ساری - مدیرکل امور بانوان و استانداری مازندران گفت: امسال ۴۰ میلیارد ریال برای اشتغال خانگی بانوان به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار استان اعتبار جذب‌شده است.

مریم جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از این میزان دو میلیارد تومان در نیمه اول سال جاری در راستای تفاهم بین این اداره کل و صندوق کارآفرینی امید استان برای اشتغال بانوان استان جذب‌شده است اظهار داشت: درراستای اجرای تفاهم‌نامه برای حمایت از اشتغال بانوان به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار به بیش از ۲۰۰ نفر از متقاضیان تسهیلات داده‌شده است.

وی با عنوان اینکه این تسهیلات برای حمایت از اشتغال خانگی به بانوان سرپرست خانوار و بانوانی که توان ایجاد کسب‌وکار رادارند، پرداخت‌شده است، گفت: این اعتبار طبق سهمیه بین شهرستان‌های استان توزیع‌شده است.

جمشیدی گفت: در مرحله اول ۱۶۰ سهمیه به فرمانداری‌های استان و ۵۰ سهمیه به ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی اختصاص دادیم تا بین زنان سرپرست خانوار توزیع کنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران با اظهار اینکه جمعیت شهرستانی ازجمله شاخص‌های توزیع اعتبارات اشتغال خانگی زنان است، گفت: به‌عنوان نمونه در مرحله اول به ۱۲ زن سرپرست خانوار در نوشهر تسهیلات کارآفرینی پرداخت‌شده است.

وی بیان داشت: همچنین در راستای تفاهم‌نامه جدید با صندوق کارآفرینی استان، برای نیمه دوم امسال نیز بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال خانگی بانوان توزیع می‌شود.

وی توانمندسازی بانوان و برخورداری از تسهیلات خوداشتغالی را مهم‌ترین هدف ارائه تسهیلات کارآفرینی بیان کرد.

طبق آمار ۱۰۰ هزار بانوی مازنی سرپرست خانوار هستند.

کد مطلب 2959288

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